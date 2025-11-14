विज्ञापन
IND vs SA: कोहली- रोहित का असली उत्तराधिकारी टीम इंडिया में कौन है? यशस्वी जायसवाल ने बताया

Yashasvi Jaiswal on Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट में रोहित और कोहली के जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा. इस बारे में जायसवाल ने अपनी राय दी है.

  • यशस्वी जायसवाल ने माना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम इंडिया में कोई जगह नहीं ले सकते
  • उन्होंने कोहली और रोहित को अपनी पीढ़ी के प्रेरणादायक खिलाड़ी बताते हुए उनसे सीखने का अवसर माना
  • जायसवाल ने इंग्लैंड दौरे पर दस पारियों में 41.10 की औसत से 411 रन बनाए थे और दो शतक जड़े
Yashasvi Jaiswal on Virat Kohli and Virat Kohli:  यशस्वी जायसवाल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है. दरअसल, जायसवाल को कोहली और रोहित के बाद भारत का अगला भारतीय सुपरस्टार माना जा रहा है. जायसवाल को कोहली और रोहित का असली उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया में कोहली और रोहित की जगह की भरपाई करने पर रिएक्ट किया है. जायसवाल ने माना है कि दोनों की जगह टीम इंडिया में कोई नहीं ले सकता है.

कोहली-रोहित का असली उत्तराधिकारी टीम इंडिया में कोई नहीं

जायसवाल ने कहा, "रोहित भैया और विराट भाई ने अपने करियर में जो किया है, वह अविश्वसनीय है.  उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है, जिसमें मैं भी शामिल हूं. मैं इसे उनसे सीखने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अवसर के रूप में देखता हूं. यशस्वी ने JioHotstar से खास बातचीत में कहा, "मुझे पता है कि मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी ताकत पर भरोसा करूंगा और आत्मविश्वास के साथ खेलूंगा."

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद यशस्वी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं.  इंग्लैंड दौरे पर, उन्होंने 10 पारियों में 41.10 की औसत से 411 रन बनाए. यशस्वी ने दो अर्धशतक और इतने ही शतक जड़े और भारत ने 2-2 से सीरीज ड्रॉ खेला.

वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ, 23 साल के इस खिलाड़ी ने तीन पारियों में 73 की औसत से 219 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में सीरीज को खत्म किया. विश्व टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में यशस्वी की अहम भूमिका होगी.  यशस्वी, केएल राहुल के साथ टॉप क्रम में भारतीय टीम को ठोस शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे.

