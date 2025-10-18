अफगानिस्तान के उभरते क्रिकेटरों पर गिरा दिए बम.. शर्म करो पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर गुस्सा

- अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर पाकिस्तान के हमले में मारे गए, जिससे क्रिकेट जगत में शोक फैल गया
- ये क्रिकेटर भविष्य में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने की उम्मीद रखते थे.
- अफगानिस्तान बोर्ड ने इस हमले को पाकिस्तानी शासन की कायरतापूर्ण हरकत करार देते हुए सीरीज से नाम वापस लिया
राशिद खान, मोहम्म्मद नबी जैसे क्रिकेटरों ने विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई, जिससे अफगानिस्तान में युवा क्रिकेटरों में नई उम्मीद जगी. अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखने लगे, लेकिन इन सपनों के उड़ान भरने से पहले ही पाकिस्तान ने कायराना हरकत कर अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटरों की जान ले ली. ये तीनों क्रिकेटर पाकटिका राज्य में थे तभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तीन अफगानिस्तान क्रिकेटरों की मौत से पूरे क्रिकेट जगत में शोक का माहौल है. पाकिस्तान की चौतरफ़ा निंदा हो रही है.
क्या पता ये क्रिकेटर कभी अफगानिस्तान के लिए भी खेल पाते !
अफगानिस्तान के क्रिकेटरों की मौत के पूरे क्रिकेट जगत में शोक का माहौल है, ये ऐसे क्रिकेटर थे जो भविष्य में अफगानिस्तान के लिए भी खेल सकते थे. अफगानिस्तान के लिए क्लब क्रिकेट खेला करते थे. अपना सबकुछ क्रिकेट के लिए झोंकने वाले इन क्रिकेटरों की मौत ने दुनिया को हिला कर रख दिया है. पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की आलोचना आईसीसी को भी करनी चाहिए.
A young #Afghan man — full of hope, passion, and dreams — wanted nothing more than to shine on the #cricket field, to represent @ACBofficials #Afghanistan with pride and show the world that our youth are stars of the game.— Rita Anwari, (@RitaAnwari) October 18, 2025
He was so close to reaching his dream… but tragically,… pic.twitter.com/AFQ9cNKKcn
पाकिस्तान के साथ सीरीज को किया रद्द
अफगानिस्तान ने पक्तिका में तीन अफगान क्रिकेटरों की हत्या के बाद पाकिस्तान की भागीदारी वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला से नाम वापिस लेकर इसे ‘पाकिस्तानी शासन की ओर से कराया गया कायरतापूर्ण हमला' करार दिया है. पाकिस्तान , अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जानी थी.
The Pakistani military regime bombed #Afghanistan, killing three cricket players.— Najib Farhodi (@Najib_Farhodi) October 18, 2025
We call on the @ICC and all cricketing nations to boycott #Pakistan and cancel all matches with them.
Silence is complicity. #BoycottPakistan #JusticeForAfghanistan #Cricket pic.twitter.com/JCDRsqLvfU
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तल्ख बयान में कहा कि अपने खिलाड़ियों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की शहादत से वह काफी दुखी हैं जिनकी पकतीका प्रांत के अरगुन जिले में पांच अन्य के साथ हत्या कर दी गई थी जब वे प्रांत की राजधानी शराना से एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे
