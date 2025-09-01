जिसने वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के लिए छोड़ दी अपनी बैटिंग पोजिशन, अब उस खिलाड़ी ने दुनिया को दिखाया अपना टैलेंट

Who is vihaan malhotra: भारत के घरेलू क्रिकेट में कुछ ऐसे खिलाड़ी आ रहे है जिनकी काबिलियत को देखकर उन्हें भविष्य का स्टार माना जाता है. हाल ही में वैभव सू्र्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने छोटी सी उम्र में अपना टैलेंट दिखाकर दुनिया को चौंका दिया है. इन दो खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को देखकर कई दिग्गज इन्हे भारतीय क्रिकेट का भविष्य अभी से कहने लगे हैं. लेकिन इन दो युवा खिलाड़ियों के अलावा भारतीय क्रिकेट में एक और युवा बल्लेबाज हैं जो धीमी-धीमी ही सही लेकिन अपनी पहचान लगातार बनाता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है. . वह खिलाड़ी कोई और नहीं वैभव सू्र्यवंशी और आयुष म्हात्रे के साथ जूनियर लेवल क्रिकेट खेलने वाले विहान मल्होत्रा हैं. विहान मल्होत्रा वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक समय अपनी ओपनिंग बल्लेबाजी पोजिशन का त्याग वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के लिए कर दिया था.

इंग्लैंड दौरे से पहले, विहान मल्होत्रा ​​भारतीय अंडर-19 टीम में अपनी जगह खोने के कगार पर थे. लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे. ओपनिंग करते हुए विहार लगातार फ्लॉप हो रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी बैटिंग पोजिशन का त्याग साथी वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के लिए करना पड़ा था. कुल मिलाकर, यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ अच्छी स्थिति में नहीं था.

वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के लिए छोड़ना पड़ा बल्लेबाजी पोजिशन

इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले, पटियाला स्थित क्रिकेट हब अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान, मल्होत्रा ​​के कोच कमलप्रीत संधू, जिन्होंने प्रभसिमरन सिंह, अनमोलप्रीत सिंह, नमन धीर और कनिका मल्होत्रा ​​जैसे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है, उन्होंने विहान मल्होत्रा से कहा था कि उन्हें अब शिकायत करना बंद करना होगा और अपनी नई भूमिका पर काम करना शुरू कर देना होगा.

कमलप्रीत संधू ने TimesofIndia.com से बात करते हुए विहान मल्होत्रा को लेकर बात की और कहा "उन्होंने ज़िंदगी भर ओपनिंग की है, नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करना उनके लिए एक बदलाव था, मैंने उन्हें बस यह एहसास दिलाया कि वैभव और आयुष ने अब ओपनिंग की जगह अपनी कर ली है. उन्होंने उस बैटिंग पोजिशन पर बड़ा कारनामा किया है अब तुम्हें कुछ अलग सोचना होगा और अपने में बदलाव करना होगा. उन्हें नंबर 3 की जगह को अपना बनाना चाहिए."

वीवीएस लक्ष्मण से भी मिली सलाह

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) के क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने भी इस युवा खिलाड़ी को कुछ अहम सुझाव दिए, जिसके बाद विहान ने खुद को बदला और 5 यूथ वनडे मैचों में 233 रन बनाए और दो यूथ टेस्ट मैचों में भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने बल्ले से 277 रन बनाए और अपनी ऑफ स्पिन से 3 अहम विकेट भी लिए थे.

विहान को उसके इस परफॉर्मेंस का फायदा मिला और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया गया. जहां भारत अंडर-19 टीम 21 सितंबर से शुरू होने वाले 3 एक दिवसीय और दो बहु-दिवसीय मैच खेलेगी. सीम और स्विंग से जूझने के बाद, वह ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. कमलप्रीत ने विहान को लेकर आगे कहा, "पिछले एक महीने से वह रोज़ाना 12 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है. मैं उसे गीली सीमेंट की पिच पर, कभी प्लास्टिक की गेंदों से, कभी टेनिस बॉल से ट्रेनिंग दे रहा हूं, कुछ चोटें ज़रूर हैं, लेकिन उसकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ है."

बता दें कि इस समय विहार मल्होत्रा ​​के पास कोई बड़ी डील नहीं है. फ़िलहाल, वह ऑस्ट्रेलिया दौरे और उसके बाद अगले साल नामीबिया और ज़िम्बाब्वे में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है.. लेकिन उसकी नज़र घरेलू क्रिकेट खेलने पर है.

शुभमन गिल को मानते हैं अपना आदर्श

विहान मल्होत्रा, भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को अपना आदर्श मानते हैं. मल्होत्रा ​​अपने आदर्श शुभमन गिल के नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं और अंडर-19 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं. विहान मल्होत्रा का भी सपना है कि वह एक दिन भारत के लिए खेले.