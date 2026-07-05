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रवि बिश्नोई नहीं, दूसरे टी-20 में भारत की हार का विलेन कौन ? कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा !

Shreyas Iyer Breaks Silence After India Suffer 3rd Consecutive Defeat: दूसरे टी-20 में भारत को मिली हार के बाद श्रेयस अय्यर ने बयान दिया है और हार का अहम कारण भी बताया है.

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रवि बिश्नोई नहीं, दूसरे टी-20 में भारत की हार का विलेन कौन ? कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा !
Shreyas Iyer, IND vs ENG: हार के बाद तोड़ी चुप्पी

Shreyas Iyer Refuses To Blame Ravi Bishnoi: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में शनिवार को टी20 सीरीज का दूसरा मैच 4 विकेट से गंवाया. पांच मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद अय्यर ने रवि बिश्नोई की खराब गेंदबाजी की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि वह किसी एक खिलाड़ी को हार का दोषी नहीं ठहराना चाहते. मैनचेस्टर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि कहां गलती हुई, लेकिन मैं किसी एक खिलाड़ी पर उंगली नहीं उठाना चाहता."

इंग्लैंड की टीम ने 16वें ओवर के खेल तक 5 विकेट खोकर 142 रन बनाए थे, लेकिन अगले ओवर में रवि बिश्नोई ने 29 रन लुटा दिए. इस ओवर में कुल 2 नो-बॉल भी फेंकी। इस गेंदबाज ने 4 ओवरों में कुल 60 रन लुटाए, मगर एक भी विकेट हाथ नहीं लगा.

कप्तान ने 25 वर्षीय लेग स्पिनर को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि एक नो-बॉल हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि वह और मजबूत होकर वापसी करेंगे. फिर 17वें ओवर में मैच हाथ से निकल गया, उन्हें इससे सीखना होगा. इस पिच पर यह एक जबरदस्त स्कोर था, खासकर आखिरी ओवर में तिलक के शानदार 20 रन."

इंग्लैंड की जीत में जैकब बेथेल का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 46 गेंदों में 5 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ नाबाद 76 रन बनाए. भारतीय कप्तान ने इस खिलाड़ी की तारीफ में कहा, "बेथेल ने जिस तरह से गेंदबाजों का सामना किया, वह काबिल-ए-तारीफ था. मुझे लगता है कि सैम करन ने शुरुआत में ही मैदान के आयाम को समझ लिया था और हमारे बाएं हाथ के बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए जगह नहीं दी. बल्लेबाज लेग साइड पर मजबूत हैं, और वह उन्हें वहां खेलने नहीं दे रहे थे."

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, जिसके साथ वैभव भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.हालांकि, वह 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव के डेब्यू पर भारतीय कप्तान ने कहा, "मुझे लगता है कि उनमें एक बेबाक अंदाज है, उन्हें खेलते देखना वाकई शानदार है। मुझे नहीं लगा था कि वह घबराएंगे; पिछले कुछ महीनों और वर्षों में उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेला है. उन्होंने वाकई मौके के हिसाब से बेहतरीन खेल दिखाया; उन्हें खेलते देखना बहुत अच्छा लगा."

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Shreyas Santosh Iyer, Cricket, England Vs India 2026, Ravi Bishnoi
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