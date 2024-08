शेन वार्न और मुथैया मुरलीधरन के बाद विश्व क्रिकेट का तीसरा सबसे महान स्पिनर कौन है ? पूर्व इंग्लैंड दिग्गज ने बताया

Who Is The THIRD-BEST Spinner In The History of Cricket: शेन वार्न और मुथैया मुरलीधरन को दुनिया का सबसे महान स्पिनर माना जाता है. इसमें कोई शक नहीं है और इसको लेकर कोई बहस भी नहीं होती है. लेकिन इसके बाद कौन से स्पिन गेंदबाज का नंबर आता है. इसको लेकर बहस हो रही है. इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी डेविड लॉयड ने talkSPORT Cricket के यू-ट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान विश्व क्रिकेट का तीसरा महान स्पिनर कौन है, इसको लेकर अपनी राय दी है. वर्तमान क्रिकेट में अश्विन ऐसे स्पिनर हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से जादू बिखेरा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुंबले से भी बेहतर अश्विन हैं. इसको लेकर डेविड लॉयड ने अपनी राय दी है.

डेविड लॉयड ने सीधे तौर पर कहा कि, विश्व क्रिकेट के तीसरे सबसे महान स्पिन गेंदबाज की बात की जाए तो कुंबले यकीनन नंबर तीन पर आते हैं. कुंबले की स्पिन गेंदबाजी लाजबाव था. उनकी गेंदें तेज होती थी. पिच पर टप्पा खाने के बाद स्टंप के अंदर घुस जाती थी. मेरे हिसाब से कुंबले विश्व क्रिकेट के तीसरे सबसे महान स्पिन गेंदबाज हैं.

कुंबले टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज

अनिल कुंबले ने टेस्ट में 619 विकेट लेने में सफल रहे हैं. अपने टेस्ट करियर में कुंबले ने 132 मैच खेलकर कुल 619 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. इस मामले में नंबर वन पर मुरलीधरन हैं. मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट टेस्ट में लिए थे तो वहीं, दूसरे नंबर पर शेन वार्न हैं. वार्न ने 708 विकेट अपने नाम किए हैं. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 704 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी.

जेम्स एंडरसन ने हाल की में लिया संन्यास

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने हाल ही में टेस्ट से संन्यास लिया है. एंडरसन ने 704 विकेट लेने में सफल रहे हैं. जेम्स एंडरसन ने अपने टेस्ट करियर में 188 मैच खेलकर 704 रन बनाए हैं.