धोनी, रोहित और कपिल देव नहीं बल्कि यह दिग्गज है भारत का सबसे महान कप्तान, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने बताया

Who Is THE GREATEST Indian Cricket Captain Of All Time : क्या कपिल देव (Kapil Dev) भारत के सबसे महान कप्तान हैं..क्या रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भारत के सबसे महान कप्तान हैं.. या फिर धोनी (MS Dhoni) भारत के सबसे महान कप्तान हैं. तीनों कप्तानों ने भारत को विश्व विजेता बनाया है. यही कारण है कि विश्व क्रिकेट में तीनों को लेकर हमेशा चर्चा होते रहती है कि आखिर में तीनों में सबसे महान कप्तान कौन है. इस सवाल पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड लॉयड ने रिएक्ट किया है. डेविड लॉयड ने भारत के सबसे महान कप्तान को लेकर बात की है. talkSPORT Cricket के यू-ट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी और अंपायर रहे डेविड लॉयड ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडियन कैप्टन को लेकर अपनी पसंद का ऐलान किया है. लॉयड ने कपिल देव, धोनी और रोहित को बेस्ट कप्तान नहीं माना है बल्कि उनके अनुसार भारत का सबसे महान कप्तान कोई है तो वह कोई औऱ नहीं बल्कि सौरव गांगुली हैं.

डेविड लॉयड ने गांगुली को भारत का सबसे आक्रमक कप्तान करार दिया और कहा कि, "गांगुली के कप्तान बनने से भारतीय क्रिकेट में आक्रमकता आई. गांगुली ने विरोधी टीम को भी सोचने पर मजबूर किया. सौरव ने विरोधी टीम के साथ आंख मिलकर खेलने की शुरुआत की. सौरव ने भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया. आज भारतीय क्रिकेट टीम को जो सफलता मिल रही है उसके पीछे गांगुली की आक्रमकता वाली सोच रही है. "

Photo Credit: X

पूर्व क्रिकेटर और पूर्व अंपायर ने गांगुली को लेकर आगे कहा कि, आप देखिए एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने मुंंबई में जीत के बाद अपनी टी-शर्ट उतार दी थी. इसका बदला गांगुली ने लॉर्ड्स में लिया. गांगुली की कप्तानी में भारत ने स्लेजिंग का जवाब देना सीखा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रमकता दिखाई जो पहले कंगारू ने भारतीय खिलाड़ियों में नहीं देखी थी. सौरव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट में काफी बदलाव आया. यही कारण है कि मै गांगुली को भारत का सबसे महान कप्तान मानता हूं.

डेविड लॉयड ने ये भी कहा कि जब गांगुली ने भारत की कप्तानी संभाली थी तो टीम में काफी विवाद हुए थे. भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में चल रही थी. इस खिलाड़ी ने टीम के खिलाड़ियों को एकत्र किया और एकता के साथ आगे बढ़ा. गांगुली ने युवा खिलाड़ियों की खोज की जिससे टीम आक्रमक बन सके. भारतीय क्रिकेट की सफलता में गांगुली की कप्तानी का अहम किरदार रहा था.

बता दें कि गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा भारत ने 2002 में इंग्लैंड में जाकर नेटवेस्ट सीरीज का खिताब भी जीता था.