जायसवाल नहीं, यह खिलाड़ी है भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा, रवि शास्त्री ने बताया

Who is the rising star of Indian cricket: भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा मानते हैं. पूर्व भारतीय कोच ने स्काई स्पोर्ट्स पर फैन्स के सवालों का जवाब देने के क्रम में उस खिलाड़ी के बारे में बताया है. शास्त्री ने यशस्वी जायसवाल नहीं बल्कि शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ स्टार (Shubman Gill rising star of Indian cricket) करार दिया है. शास्त्री ने गिल को लेकर कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि शुभमन गिल लंबे समय तक टीम में बने रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने इंग्लैंड कैसी सीरीज़ खेली हैं. "

पूर्व भारतीय कोच ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मुझे लगता है कि वह सिर्फ़ 25 साल के हैं और जैसा कि आप जानते हैं, इस अनुभव के साथ वह और भी बेहतर होते जाएंगे. वह बिलकुल टॉप पर हैं. वह टॉप पर होंगे. वह शांतचित्त हैं. वह बहुत ही शाही हैं. जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उनमें कुछ शाहीपन है. जिस तरह से वह बल्लेबाज़ी करते हैं, वह देखने में बहुत ही सहज और लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं. "

बता दें कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की और 5 टेस्ट मैचों में कुल 754 रन बनाने में सफल रहे थे. इंग्लैंड के दौरे पर गिल ने एक दोहरा शतक औऱ तीन शतक लगाने में सफल रहे थे. अबतक गिल ने 37 टेस्ट मैच खेलकर कुल 2647 रन बनाए हैं जिसमें 9 शतक और एक दोहरा शतक दर्ज है.

वनडे में गिल ने 55 मैच खेले हैं और 2775 रन बनाने में सफलता हासिल की है. शुभमन गिल ने 50 अर्धशतक औऱ 8 शतक वनडे में भी ठोके हैं. अब एशिया कप का आगाज सितंबर में होना है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप के टी-20 फॉर्मट में गिल को शामिल किया जाएगा या नहीं, वैसे, शुभमन गिल को अब टी-20 का भी कप्तान बनाए जाने की बात सामने आ रही है.