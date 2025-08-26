विज्ञापन
विशेष लिंक

'उसे पहचान नहीं मिल पाई...', वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे 'अंडररेटेड ' गेंदबाज

Wasim Akram reacted on most 'underrated' bowler in world cricket: वसीम अकरम ने एक ऐसे गेंदबाज के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे अंडररेडेट गेंदबाज मानते हैं जिसे पहचान नहीं मिल पाई.

Read Time: 3 mins
Share
'उसे पहचान नहीं मिल पाई...', वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे 'अंडररेटेड ' गेंदबाज
Wasim Akram on who is the most 'underrated' bowler in world cricket
  • वसीम अकरम ने पाकिस्तानी गेंदबाज आकिब जावेद को अपने समय का सबसे अंडररेटेड गेंदबाज माना है.
  • आकिब जावेद ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 22 टेस्ट मैचों में 54 और 163 वनडे मैचों में 182 विकेट लिए.
  • वसीम अकरम ने अपने टेस्ट करियर में 104 मैचों में 414 विकेट और वनडे में 356 मैचों में 502 विकेट लिए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram on most 'underrated' bowler in world cricket: 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम अकरम (Wasim Akram) ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे  'अंडररेटेड ' गेंदबाज मानते हैं. वह गेंदबाज पाकिस्तान के आकिब जावेद है, वसीम अकरम आकिब जावेद (Wasim Akram on Aaqib Javed) को अपने समय का सबसे  'अंडररेटेड ' गेंदबाज मानते हैं. स्टीक टू क्रिकेट के साथ इंटरव्यू में वसीम ने  'अंडररेटेड ' गेंदबाज आकिब जावेद को लेकर बात की. अकरम ने आकिब जावेद को लेकर कहा कि. "वह एक बेहतरीन गेंदबाज था लेकिन यकीनन वह अंडररेटेड रहा, उसे उस तरह की पहचान नहीं मिल पाई." (Wasim Akram on underrated bowler)

Latest and Breaking News on NDTV

Aaqib Javed Career Stats के करियर की बात की जाए तो इस गेंदबाज ने अपने समय में 22 टेस्ट मैच खेले और कुल 54 विकेट लिए. वनडे में आकिब जावेद ने 163 मैच खेलकर 182 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की. वनडे में 7 विकेट लेकर 37 रन उनका सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस रहा था. Aaqib Javed ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट 1989 से लेकर 1998 तक खेले. वसीम और वकार के रहते आकिब जावेद को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थे. 

'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम अकरम की बात करें तो पाकिस्तानी पूर्व गेंदबाज ने अपने टेस्ट करियर में 104 मैच खेलकर कुल 414 विकेट लिए. इसके अलावा  356 वनडे मैचों में उन्होंने 502 विकेट लेने का कमाल किया है. साल 1984 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले वसीम ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2003 में खेला था. वसीम को 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से भी जाना जाता है. (Wasim Akram)

वसीम ने एशिया कप को लेकर की भविष्यवाणी

वसीम अकरम ने इसके अलावा एशिया कप में भारत और पाक मैच को लेकर भी बात की है और माना है कि भारत इस समय जीतने का सबसे प्रबल दावेदार है. लेकिन जो भी टीम उस मैच में अच्छा खेलेगी वह टीम विजेता बनेगी. भारत और पाकिस्तान के मैच हाई प्रेशर मैच होता है ऐसे में जो भी टीम उस दिन दबाव को झेल पाने में सफल रहेगी वह टीम वितेजा बनेगी. बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सिंतबर को खेला जाएगा.  (Wasim Akram on India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wasim Akram, Pakistan, India, Aaqib Javed, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com