भारत के 100 रुपये नेपाल में जाकर कितने हो जाएंगे? जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

अगर आप नेपाल घूमने जा रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि भारत के रुपए की वैल्यू वहां कितनी है. सही एक्सचेंज रेट और स्मार्ट बजट प्लानिंग से आप नेपाल ट्रिप का पूरा मजा ले सकते हैं. जानिए यहां के 100 रुपए पड़ोसी मुल्क में कितने हैं.

नई दिल्ली:

Indian Rupees in Nepal: नेपाल की खूबसूरत वादियों और सांस्कृतिक एक्सपीरिएंस के लिए हर साल बड़ी संख्या में भारतीय ट्रैवलर्स घूमने जाते हैं. चाहे आप नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं, काठमांडू का ट्रैकिंग की सोच रहे हैं, पोखरा में लेक व्यू का आनंद लेना चाहते हैं या वहां की लोकल शॉपिंग और खाने-पीने का मजा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल अक्सर यही होता है, अपना बजट कैसे बनाएं और रुपयों का सही इस्तेमाल (Indian travelers guide Nepal currency exchange) कैसे करें? अगर भारत के 100 रुपए वहां लेकर जाएं तो कितने (How much is 100 Indian rupees in Nepal today) हो जाएंगे. आइए जानते हैं जवाब...

भारत के 100 रुपए आज नेपाल में कितने हैं

आज के एक्सचेंज रेट के अनुसार, भारत का 1 रुपया नेपाल में करीब 1.61 नेपाली रुपये के बराबर है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 100 रुपए भारत से लेकर नेपाल जाते हैं, तो आपको वहां करीब 161 नेपाली रुपए मिलेंगे. इस डिटेल्स से आप अपने ट्रिप का बजट आसानी से प्लान कर सकते हैं. भारत और नेपाल की खुली सीमा और फ्रेंडली रिलेशन के कारण वहां भारतीय करेंसी ली जाती है.

नेपाल में भारतीय रुपये का सही इस्तेमाल कैसे करें

  • नेपाल में होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग में कार्ड पेमेंट आम है, इसलिए कैश और कार्ड दोनों इस्तेमाल करें.
  • 100, 200 और 500 के अलावा कुछ छोटे-छोटे नोट भी पास रखें.
  • ऑफिशियल एक्सचेंज का इस्तेमाल करें. एयरपोर्ट या बैंक में पैसे बदलना सुरक्षित रहता है.
  • रोजाना रेट अपडेट चेक करें, क्योंकि एक्सचेंज रेट हर दिन बदल सकता है.

नेपाल के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन

  • काठमांडू डारबार स्क्वायर प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक महलों के लिए फेमस है.
  • काठमांडू में पवित्र बागमती नदी के तट पर भगवान शिव का फेसम पशुपतिनाथ मंदिर है.
  • पोखरा का फेवरेबल लेक व्यू, एडवेंचर स्पोर्ट्स और अनदेखी पहाड़ियां टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं.
  • लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्मस्थान है, जहां आप आध्यात्मिक अनुभव के लिए जा सकते हैं.
  • चितवन नेशनल पार्क जंगल सफारी और वन्यजीवन के शौकीनों के लिए परफेक्ट।
  • पाटन डारबार स्क्वायर काठमांडू के पास एक सांस्कृतिक हेरिटेज साइट है.
  • सगरमाथा (एवरेस्ट) बेस कैंप ट्रैकिंग और पर्वतारोहण प्रेमियों के लिए खास है.

