धनाश्री वर्मा तलाक के बाद पहली बार इस शो में आएंगी नजर, प्रोमो में बोलीं- भरोसा तो मेरा पहले ही टूट...

यह नया रियलिटी शो 6 सितंबर 2025 से शुरू होगा और इसके अपिसोड एमएक्स प्लेयर पर 42 दिनों तक हर दिन मुफ्त में स्ट्रीम किए जाएंगे. 

जल्द शुरू हो रहा है नई थीम वाला ये रियलिटी शो
नई दिल्ली:

अमेजन एमएक्स प्लेयर ने अपनी आने वाली अनस्क्रिप्टेड रियलिटी सीरीज राइज एंड फॉल का मचअवेटेड प्रोमो जारी कर दिया है और यह ड्रामा, स्ट्रैटेजी और जबरदस्त फीलिंग्स का संगम है. बनिजय एशिया के बैनर तले आ रहा यह शो 6 सितंबर, 2025 को प्रीमियर होगा और अमेजन एमएक्स प्लेयर पर मोबाइल, कनेक्टेड टीवी, अमेजन शॉपिंग ऐप, प्राइम वीडियो, फायर टीवी और एयरटेल एक्सट्रीम पर मुफ्त स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा.

अशनीर ग्रोवर बने होस्ट 

अशनीर ग्रोवर इस शो से अपने होस्टिंग के सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं. शो को लेकर अशनीर ने कहा, "राइज एंड फॉल दुनिया भर के सबसे अट्रैक्टिव रियलिटी शो कॉन्सेप्ट्स में से एक है. रियलिटी शोज का फैन होने के नाते, मुझे लगता है कि कंटेस्टेंट का अमीर और गरीब में डिविजन भारत में रियलिटी शोज में एक ऐसा आयाम लेकर आता है जो पहले कभी नहीं देखा गया. मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करने वाली बात है इस शो का अनप्रेडिक्टेबल नेचर, जहां सत्ता पल भर में बदल जाती है और कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कल कौन टॉप पर होगा. टकराव, गहमागहमी और ड्रामा इसे रोमांचक बनाते हैं. इस शो की होस्टिंग करना भारत में अब तक देखे गए सबसे बड़े पावर गेम की टॉप रो में बैठने जैसा है, और यकीन मानिए, दर्शक आने वाले समय के लिए तैयार नहीं हैं."

रूलर्स वर्सेज वर्कर्स

प्रोमो रूलर्स, जो एक पेंटहाउस में लग्जरी का आनंद लेते हैं, और वर्कर्स जो एक सिंपल तहखाने में लड़ते हैं, के बीच साफ डिविजन को दिखाता है. टैगलाइन सब कुछ कह देती है, "16 कंटेस्टेंट, दो दुनियाएं. एक अल्टिमेट पावर स्ट्रगल" टूटते भरोसे, बदलते गठबंधनों और चौंकाने वाले उलटफेर की उम्मीद करें जहां "नीचे वाले उठेंगे और ऊपर वाले गिरेंगे."

कनफर्म कंटेस्टेंट

इस लिस्ट में 16 जाने-पहचाने चेहरे शामिल हैं:

अर्जुन बिजलानी: "मैंने होस्ट किया है, मैंने एक्टिंग की है, लेकिन इस तरह के शो के लिए आपको कुछ भी तैयार नहीं करता. यह बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है. राइज एंड फॉल रॉ और रियल है - किसी किरदार के पीछे छिपने की कोई गुंजाइश नहीं है. आपका हर सिलेक्शन आपको पेंटहाउस तक पहुंचा सकता है या तहखाने में गिरा सकता है."

धनाश्री वर्मा: "रूलर्स और वर्कर्स के बीच का फर्क बहुत ही इम्प्रेसिव है. एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने सफर को कदम दर कदम आगे बढ़ाया है, मैं तुरंत ही हसलर की फीलिंग से जुड़ गई. यह शो आपको न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौती देता है. यह जीवन में एक बार मिलने वाला एक्सपीरियंस है."

कुब्रा सैत: निडर और मुखर होकर आगे बढ़ना है.

कीकू शारदा: "लोग आमतौर पर मुझे हंसाते हुए देखते हैं, लेकिन यहां हंसी रणनीति, अस्तित्व और कभी-कभी आंसुओं के साथ आती है. राइज एंड फॉल मुश्किल है. आपको चतुराई से, खेल से और टिककर खेलना होता है. देखते हैं कि मैं अपना ह्यूमर खोए बिना यहां टिक पाता हूं या नहीं. मैं इसे अपनी जीत मानूंगा."

कब और कहां देखें?

पावर का यह फाइनल खेल 6 सितंबर, 2025 से शुरू होगा, जिसके एपिसोड अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 42 दिनों तक हर दिन मुफ्त में स्ट्रीम किए जाएंगे. 

