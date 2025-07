'आधुनिक युग का ...' वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान क्रिकेट का सबसे महान गेंदबाज

Who is modern-day great in World cricket : पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो आधुनिक युग का महान गेंदबाज मानते हैं. दरअसल, वसीम अकरम ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Wasim Akram on Mitchell Starc) को आधुनिक युग (modern-day great) का सबसे महान गेंदबाज मानते हैं. बता दें कि स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट मैच खेला. ऐसे में अकरम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर स्टार्क को 'मॉर्डन डे क्रिकेट' का महान गेंदबाज करार दे दिया है.

वसीम ने स्टार्क को लेकर लिखा, "स्टार्सी, 100 टेस्ट मैचों की उपलब्धि पर बधाई. इस दौर में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना आपकी प्रतिबद्धता, निरंतरता और लाल गेंद वाले क्रिकेट के प्रति प्रेम को दर्शाता है.. जो खेल का सबसे शुद्ध रूप है. एक आधुनिक युग का महान खिलाड़ी. इस उपलब्धि का हर पल आनंद लें. मुझे आपकी गेंदबाजी देखना हमेशा अच्छा लगता है."

बता दें अपने 100वें टेस्ट मैच में स्टार्क ने इतिहास रचा. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने सिर्फ 15 गेंदों में अपने पांच विकेट पूरे किए। इसी के साथ वह टेस्ट इतिहास में सबसे तेजी से 'फाइव-फॉर' लेने वाले गेंदबाज बन गए. मिचेल स्टार्क ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी की पहली ही गेंद पर जॉन कैंपबेल को अपना शिकार बनाया. इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर उन्होंने केवलॉन एंडरसन और ब्रैंडन किंग को भी आउट किया.

स्टार्क अपने दूसरे ओवर में कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिकाइल लुइस को पगबाधा आउट किया। तीसरी गेंद पर शाई होप को भी इसी तरह से आउट करते हुए उन्होंने पांच विकेट पूरे कर लिए. इसी के साथ उन्होंने एर्नी टोशेक, स्टुअर्ट ब्रॉड और स्कॉट बोलैंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 19-19 गेंदों में पांच विकेट चटकाए थे.

स्टार्क अपने टेस्ट करियर का 100वां मुकाबला खेल रहे थे. स्टार्क ने इस पारी में कुल मिलाकर छह विकेट हासिल किए और वेस्टइंडीज की पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया. किंग्स्टन में खेले गए डे-नाइट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के सामने 204 रनों का लक्ष्य रखा था.

स्टइंडीज की दूसरी पारी में छह विकेट लेकर स्टार्क दिवंगत स्पिनर शेन वार्न (708), ग्लेन मैक्ग्रा (563) और नाथन लियोन (562) के बाद 400 विकेट लेने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए। स्टार्क ने अब तक 402 टेस्ट विकेट अपने नाम कर लिए हैं.

मिचेल स्टार्क ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 7.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें नौ रन देकर छह शिकार किए। यह टेस्ट क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज का अपने 100वें टेस्ट की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। स्टार्क ने इस मामले में श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को पछाड़ दिया, जिन्होंने साल 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ 54 रन देकर छह विकेट झटके थे. स्टार्क की इस घातक गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज 27 रन पर ढेर हो गई, जो टेस्ट इतिहास का दूसरा न्यूनतम स्कोर है। साल 1955 में न्यूजीलैंड की टीम महज 26 रनों पर सिमट चुकी है. ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. (आईएएनएस के इनपुट के साथ)