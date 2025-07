WI vs AUS: मिचेल स्टार्क का टेस्ट क्रिकेट में तहलका, महज 15 गेंद में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज 27 रन पर ALL OUT

Lowest innings totals in Tests, AUS vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में केवल 27 रन पर आउट कर दिया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने यह टेस्ट मैच 176 रन से जीत लिया. मैच में मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc fastest 5-wicket haul in Test History, WI vs AUS) ने कमाल की गेंदबाजी की और 7.3 ओवर में 9 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. स्टार्क ने अपनी घातक गेंदबाजी के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. स्टार्क ने केवल 2.3 ओवर की गेंदबाजी करने में ही 5 विकेट हॉल करने में सफलता हासिल की, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 5 विकटे हॉल पारी में हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. (quickest for any bowler to take a five-for in a Test innings)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 5 विकेट हॉल करने वाले गेंदबाज (FASTEST FIFER IN TEST CRICKET)

15 गेंद - मिशेल स्टार्क v वेस्टइंडीज, 2025*

19 गेंद- एर्नी टोशेक v भारत, 1947

19 गेंद - स्टुअर्ट ब्रॉर्ड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 v AUS, 2015

19 गेंद - स्कॉट बोलैंड v इंग्लैंड, 2021

21 गेंद - शेन वॉटसन v साउथ अफ्रीका, 2011

इसके अलावा स्टार्क ने टेस्ट में 400 विकेट भी हासिल करने में सफलता हासिल की. स्टार्क अब गेंद करने के हिसाब से दूसरे सबसे तेज 400 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज हैं. स्टार्क ने केवल 19062 करके 400 टेस्ट विकेट हासिल किए हैं. वहीं, सबसे कम गेंद फेंककर 400 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन हैं. स्टेन ने केवल 16634 गेंद करके 400 टेस्ट विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी.

400 टेस्ट विकेट तक पहुंचने के लिए सबसे कम गेंदें (Fewest balls to reach 400 Test wickets)

16634 गेंदें - डेल स्टेन

19062 गेंदें - मिचेल स्टार्क

20300 गेंदें - रिचर्ड हैडली

20526 गेंदें - ग्लेन मैक्ग्रा

21200 गेंदें - वसीम अकरम

बता दें कि स्टार्क ने अपने 100वें टेस्ट में 400 विकेट लेने का कमाल किया है. स्टार्क 400 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई और तीसरे बाएं हाथ के गेंदबाज़ बन गए हैं. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान स्टार्क ने पहले ओवर में तीन विकेट, दूसरे ओवर में विकेट नहीं ले पाए लेकिन तीसरे ओवर में दो विकेट लेकर 5 विकेट लेने का कमाल किया, यानी केवल 15 गेंद में ही स्टार्क ने 5 विकेट हॉल करके विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया.

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान 7 ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने अपना खात भी नहीं खोला और पूरी टीम केवल 27 रन पर आउट हो गई. बता दें कि टेस्ट में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टीम न्यूजीलैंड है जो साल 1955 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में केवल 26 रन पर आउट हो गई थी. अब वेस्टइंडीज टेस्ट में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है. (Lowest Team totals in Test Cricket)