विवियन रिचर्ड्स नहीं, स्टीव स्मिथ ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज

Steve Smith on Greatest batsman of All Time in World cricket: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सर्वेश्रेष्ठ बैटर मानते हैं.

विवियन रिचर्ड्स नहीं, स्टीव स्मिथ ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज
Steve Smith react on Greatest batsman of All Time in World cricket:
  • स्टीव स्मिथ ने सचिन तेंदुलकर को विश्व क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज बताया है.
  • सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सौ शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है.
  • सचिन ने कुल चार सौ से अधिक वनडे, दो सौ टेस्ट और एक टी20 मैच खेलने का कमाल किया है.
Steve Smith Picks on Greatest batsman of All Time: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज का चुनाव किया है. बीबीसी क्रिकेट के साथ इंटरव्यू के दौरान स्मिथ ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है जिसे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT) मानते हैं. स्मिथ ने विवियन रिचर्ड्स और सुनील गावस्कर को नहीं बल्कि भारत के महान सचिन तेंदुलकर (Steve Smith on Sachin Tendulkar) को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे महान बैटर करार दिया है. वहीं, स्मिथ ने जैक कैलिस को ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम बताया है.  इसके अलावा इंटरव्यू में स्मिथ ने सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर साउथ अफ्रीका के मोर्ने मोर्कल का चुनाव किया है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करने में उन्हें काफी मुश्किल पैदा होती थी. 

क्यों सचिन हैं सबसे महान बल्लेबाज   (Why is Sachin Tendulkar the greatest batsman)

दरअसल, सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. जो टूटना अब न के बराबार है. यही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन ने सबसे ज्यादा मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. सचिन ने 463 वनडे, 200 टेस्ट औ एक टी20 मैच खेले हैं. तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 664 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.  सचिन के नाम लगातार सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का भी रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन ने लगातार 185 वनडे इंटनरनेशनल मैच खेले हैं जो एक रिकॉर्ड है. 

Photo Credit: @X(Twitter)

यही नहीं सचिन के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने का कमाल भी दर्ज है. बता दें कि तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में  तीसरे अंपायर की ओर से रनआउट दिए जाने वाले खिलाड़ी भी थे. 1992 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में सचिन टीवी अंपायर कार्ल लिबेनबर्ग  की ओर से रन आउट दिए गए थे. 

वहीं, स्टीव स्मिथ (Steve Smith) की बात करें तो स्मिथ ने अबतक 119 टेस्ट मैच में कुल 10477 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 36 शतक औऱ 43 अर्धशतक दर्ज है. वनडे में स्मिथ ने 5800     रन बनाए, उनके नाम वनडे में 12 शतक औऱ 35 अर्धशतक दर्ज है. (Steven Smith Career Stats)

