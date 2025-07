विश्व क्रिकेट को मिला दूसरा 'डेल स्टेन', अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को तहस-नहस कर देता है, बल्ले से भी मचाता है गदर

Who is Codi Yusuf: जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में जारी पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की ओर से कोडी यूसुफ ने डेब्यू किया. कोडी यूसुफ ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में गजब की गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहे, अपने पहले ही टेस्ट में कोडी यूसुफ ने कमाल की गेंदबाजी कर दुनिया को चौंका दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में कोडी ने 14 ओवर की गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहे.

साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn on Codi Yusuf) ने पिछले साल इंग्लैंड लायंस की बल्लेबाजी लाइनअप को तहस-नहस करने वाले कोडी यूसुफ के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. स्टेन ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "विश्व क्रिकेट में उन लोगों के लिए जो कोडी यूसुफ़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बता दूं कि वह तेज़, स्किडी, बाहर की ओर गेंद, सही लंबाई के साथ और एक तेज़ बाउंसर फेंकता है जो आपके सोचने से ज़्यादा तेज़ी से आप पर असर करती है. पिछले दिसंबर में इंग्लैंड लायंस टीम के खिलाफ़ उसे गेंदबाजी करते हुए देखा और उसने बल्लेबाजों को तहस-नहस कर दिया. राष्ट्रीय टीम में बुलाए जाने का हकदार था.

For those in world cricket that don't know much about Codi Yusuf.



Quick, skiddy, away shape, consistent in length and bowls a nippy bouncer that gets on you faster than you think.



Watched him bowl against an England lions team this past December and honestly tore through them.…