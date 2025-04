कौन हैं आयुष म्हात्रे? जिन्हें CSK ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर देने जा रही है मौका

Who is Ayush Mhatre? क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट का चुनाव कर लिया है. यह कोई और नहीं राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के दोस्त आयुष म्हात्रे हैं. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दाएं हाथ के बल्लेबाज आयुष जल्द ही चेन्नई सुपर किंग्स के बेड़े में शामिल हो जाएंगे. जिसके बाद से हर कोई उनके बारे में जानने पर लगा हुआ है. अगर आप भी युवा बल्लेबाज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

आयुष म्हात्रे का जन्म 16 जुलाई साल 2007 में आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 17 साल और 272 दिन है. युवा म्हात्रे दाहिने हाथ से बल्लेबाजी और दाहिने हाथ से ही ऑफब्रेक गेंदबाजी करते हैं. घरेलू क्रिकेट में वह मुंबई की तरफ से शिरकत करते हैं.

THE NEW SUPER KING OF CSK - Ayush Mhatre 💛



- He is just 17 years old, from Mumbai. pic.twitter.com/iXCcwZEQgP