"सचिन, लारा,और पोंटिंग से...",  कोहली और रोहित सर्वकालिक टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में किस नंबर पर होंगे ? मोईन अली ने बताया

Where do Kohli & Rohit rank in ALL TIME test batters: मोईन अली ने विराट कोहली और रोहित शर्मा ( Moeen Ali on Virat Kohli and Rohit Sharma) को लेकर बात की है. दोनों को लेकर मोईन अली ने एक खास बयान दिया है जिसने सुर्खियां बटोर ली है. इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर ने कोहली और रोहित को लेकर कहा कि, "दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं लेकिन यदि मुझे ऑल टाइम टेस्ट इलेवन को चुनने को कहा जाए तो मेरे नजर में ये दोनों बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग से आगे नहीं हैं." पूर्व इंग्लैंड ऑलराउंडर से बियर्ड बिफोर क्रिकेट पर एक सवाल पूछा गया कि "कोहली और रोहित सर्वकालिक टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में कहां पर होंगे?

इस सवाल पर रिएक्ट करते हुए इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट में वे सचिन, लारा पोंटिंग और कैलिस से आगे नहीं हैं, मेरी नजर में यकीनन कोहली, रोहित से आगे होंगे टेस्ट क्रिकेट में, ऐसा इसिलए क्यों कि कोहली ने टेस्ट में रोहित से ज्यादा शतक लगाए हैं. लेकिन आप मुझे कहेंगे कि सर्वकालिक टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में दोनों को कहां रखता हूं तो ये मेरे लिए मुश्किल है. क्योंकि टेस्ट में कई बेहतरीन बल्लेबाज हुए हैं. टेस्ट में कई क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट में उनसे बेहतर किया है."

बता दें कि कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 123 मैच खेले और कुल मिलाकर 9230 रन बनाए हैं. जिसमें कोहली ने 30 शतक और 31 अर्धशतक जमाए हैं. वहीं, वनडे में कोहली ने 302 मैच खेलकर 14181 रन बनाए जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल था. इसके अलावा टी-20 में कोहली के नाम 125 मैच में 4188 रन दर्ज है. दूसरी ओर रोहित की बात करें तो हिट मैन ने अपने टेस्ट करियर में 67 मैच खेलकर 4301 रन बनाए जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे में रोहित के नाम 273 मैच में 11168 रन दर्ज है. हिट मैन रोहित ने वनडे में 32 शतक और 58 अर्धशतक दर्ज है.