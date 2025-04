अफ़ग़ानिस्तान की टीम ICC टूर्नामेंट कब तक जीतने में सफल हो जाएगी? राशिद खान ने बताया

When Will Afghanistan win an ICC tournament: अफगानिस्तान की टीम विश्व क्रिकेट में लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और आईसीसी टूर्नामेंट में बड़े से बड़े टीमों को हराने में सफल रही है. यही कारण है कि क्रिकेट के पूर्व दिग्गजों को भरोसा है कि अफगानिस्तान की टीम जल्द ही आईसीसी टूर्नामेंट का खिताब जीत सकती है. ऐसे में अब राशिद खान (Rashid Khan on When Will Afghanistan win an ICC tournament) ने भी इस सवाल का जवाब दिया है. बियोंड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए राशिद खान ने इस सवाल का जवाब दिया है. राशिद खान को उम्मीद है कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है.

राशिद खान ने इस बारे में कहा, "मुझे लगता है कि 2024 विश्व कप में हमारे पास एक मौका था, जिसमें हमने दिखाया है कि हम विश्व क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. हमने बेस्ट टीम के साथ क्रिकेट खेली है. टी 20 विश्व कप हम गए थे, सेमीफाइनल में हमने सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ खेला. हमारे पास प्रतिभा का भंडार है और नौजवान आ रहे हैं मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्र हैं जहां हमें काम करना है. यदि आप उस क्षेत्र में काम करते हैं तो हमसे आईसीसी ट्रॉफी दूर नहीं है. हम दूसरी अच्छी टीमों को हराना जानते हैं और आप देखिए हमने तीन चार साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है. आईसीसी टूर्नामेंट में हमने अच्छा खेल दिखाया है. देखो लेकिन हम जीतने से बहुत दूर नहीं हैं. मुझे लगता है कि हम आईसीसी ट्रॉफीके जीतने के बेहद करीब है, यह हमने दूर नहीं है."

अफगानिस्तान क्रिकेट कई लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया है.इस खेल ने अफगानिस्ताम में लोगों में न केवल मनोरंजन प्रदान किया है, बल्कि अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे राष्ट्र को एकजुट भी किया है. अफ़गानिस्तान टीम ने अपने खिलाड़ियों की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और अब यह टीम एशिया की बेस्ट टीमों में शुमार हो गई है.