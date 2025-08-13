जब कैफ के इस सुपर से ऊपर कैच ने पूरे पाकिस्तान को पंजों पर खड़ा कर दिया, खिलाड़ी सन्न रह गए

Asia Cup 2025: समय गुजर रहा है, फैंस की जुबां पर एशिया कप चढ़ने लगा है. और चढ़ने लगे हैं आंखों और जुबां पर भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) वे मुकाबले, जो आज भी करोड़ों भारतीय फैंस को रोमांचित कर देते हैं. हम नियमित अंतराल पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे. आज हम बात करेंगे ऐसे एक सुपर से ऊपर कैच की, जिसने पूरे पाकिस्तान को पंजो के बल खड़ा कर दिया था. यह साल 2004 में करीब 15 साल बाद द्विपक्षीय सीरीज खेलने पाकिस्तान के दौरे पर गई टीम इंडिया के् दौरे में पहले वनडे में मोहम्मद कैफ (Mohammad kaif) का शोएब मलिक का पकड़ा गया सुपर से ऊपर कैच था.

भारत का बड़ा स्कोर और...

भारत ने कराची में खेले गए इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 349 रन बनाए थे. द्रविड़ ने सबसे ज्यादा 99 रन का योगदान दिया, तो इंजमाम के 122 और यूसुफ के 73 रन के बावजूद पाकिस्तान जीत से 5 रन दूर रन गया, लेकिन चर्चा का विषय बन मोहम्मद कैफ का कैच. आठवें नंबर पर बैटिंग करने आए शोएब मलिक के शॉट को लांग-ऑन से लांग ऑफ की ओर दौड़ते हुए कैफ ने ऐसे लपका कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से सभी खिलाड़ी बाहर निकल आए. पूरा पाकिस्तान पंजो पर खड़ा होकर यह देखने में जुट गया कि इतना हैरतअंगेज कैच कोई कैसे पकड़ सकता है. या कैफ ने साफ तरीके से कैच लपका है या नही. बहरहाल, इस कैच में ईश्वर का शुक्र यह रहा कि हेमांग बदानी चोटिल होने से बाल-बाल बच गए. दरअसल पहले कैच पकड़ने की कोशिश में दोनों ही गेंद की ओर देख रहे थे. ऐसे में दोनों टकराने से बस जरा सा बच गए. अगर दोनों की टक्कर हो जाती है, तो केवल कैच छिटक जाता, बल्कि बदानी भी बुरी तरह चोटिल हो जाते.

Happy birthday, @MohammadKaif 🎂



A perfect reason to look back at his EPIC catch against Pakistan in Karachi, 2004.



📹 @CricketopiaCompic.twitter.com/RfTmqrCO0J — Wisden India (@WisdenIndia) December 1, 2020

बहुत बड़ा अंतर पैदा किया कैच ने

मैच के लिहाज से यह कैच बहुत ही अहम साबित हुआ क्योंकि शोएब मलिक से सातवें बल्लेबाज के रूप में आउट होने के बाद पाकिस्तान पारी को सिमटने में देर नहीं लगी क्योंकि अगली सात गेंदों पर पाकिस्तान सिर्फ 4 ही रन बना सका और भारत ने मैच 5 रन के नजदीकी अंतर से जीत लिया.



