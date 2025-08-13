विज्ञापन
विशेष लिंक

जब कैफ के इस सुपर से ऊपर कैच ने पूरे पाकिस्तान को पंजों पर खड़ा कर दिया, खिलाड़ी सन्न रह गए

India vs Pakistan: इतिहास में कुछ कैच ऐसे होते हैं, जो सामने आते हैं, तो शरीर रोमांच से भर जाता है. और कैफ का यह कैच भी इसी की मिसाल है

Read Time: 3 mins
Share
जब कैफ के इस सुपर से ऊपर कैच ने पूरे पाकिस्तान को पंजों पर खड़ा कर दिया, खिलाड़ी सन्न रह गए
  • साल 2004 में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में मोहम्मद कैफ ने एक शानदार कैच पकड़ा था
  • कराची में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 349 रन बनाए थे
  • मोहम्मद कैफ ने शोएब मलिक के शॉट को लांग-ऑन से लांग-ऑफ की ओर दौड़ते हुए बेहद मुश्किल कैच पकड़ा था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025: समय गुजर रहा है, फैंस की जुबां पर एशिया कप चढ़ने लगा है. और चढ़ने लगे हैं आंखों और जुबां पर भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) वे मुकाबले, जो आज भी करोड़ों भारतीय फैंस को रोमांचित कर देते हैं. हम नियमित अंतराल पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे. आज हम बात करेंगे ऐसे एक सुपर से ऊपर कैच की, जिसने पूरे पाकिस्तान को पंजो के बल खड़ा कर दिया था.  यह साल 2004 में करीब 15 साल बाद द्विपक्षीय सीरीज खेलने पाकिस्तान के दौरे पर गई टीम इंडिया के् दौरे में पहले वनडे में मोहम्मद कैफ (Mohammad kaif) का शोएब मलिक का पकड़ा गया सुपर से ऊपर कैच था. 

भारत  का बड़ा स्कोर और...

भारत ने कराची में खेले गए इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 349 रन बनाए थे. द्रविड़ ने सबसे ज्यादा 99 रन का योगदान दिया, तो इंजमाम के 122 और यूसुफ के 73 रन के बावजूद पाकिस्तान जीत से 5 रन दूर रन गया, लेकिन चर्चा का विषय बन मोहम्मद कैफ का कैच. आठवें नंबर पर बैटिंग करने आए शोएब मलिक के शॉट को लांग-ऑन से लांग ऑफ की ओर दौड़ते हुए कैफ ने ऐसे लपका कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से सभी खिलाड़ी बाहर निकल आए. पूरा पाकिस्तान पंजो पर खड़ा होकर  यह देखने में जुट गया कि इतना हैरतअंगेज कैच कोई कैसे पकड़ सकता है. या कैफ ने साफ तरीके से कैच लपका है या नही. बहरहाल, इस कैच में ईश्वर का शुक्र यह रहा कि हेमांग बदानी चोटिल होने से बाल-बाल बच गए. दरअसल पहले कैच पकड़ने की कोशिश में दोनों ही गेंद की ओर देख रहे थे. ऐसे में दोनों टकराने से बस जरा सा बच गए. अगर दोनों की टक्कर हो जाती है, तो केवल कैच छिटक जाता, बल्कि बदानी भी बुरी तरह चोटिल हो जाते. 

बहुत बड़ा अंतर पैदा किया कैच ने

मैच के लिहाज से यह कैच बहुत ही अहम साबित हुआ क्योंकि शोएब मलिक से सातवें बल्लेबाज के रूप में आउट होने के बाद पाकिस्तान पारी को सिमटने में देर नहीं लगी क्योंकि अगली सात गेंदों पर पाकिस्तान सिर्फ 4 ही रन बना सका और भारत ने मैच 5 रन के नजदीकी अंतर से जीत लिया. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Kaif, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com