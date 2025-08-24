Cheteshwar Pujara: जब चेतेश्वर पुजारा ने क्रीज पर 'अंगद की तरह जम दिए थे पैर', टूटा था राहुल द्रविड़ का महारिकॉर्ड

Cheteshwar Pujara Retires From International Cricket: टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी की एक दशक से अधिक समय तक मजबूत ताकत रहे चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. टी20 के दौर में चेतेश्वर पुजारा एक ऐसे खिलाड़ी का रूप में सामने आए, जिनका समर्पण क्रिकेट के सबसे मुश्किल फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट के लिए था. पुजारा के नाम एक ऐसा भी रिकॉर्ड है, जिसमें वह राहुल द्रविड़ से भी आगे निकल गए.

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट पर अधिक से अधिक समय बिताएगा. इससे टीम को मजबूती मिलती है. राहुल द्रविड़ एक ऐसे बल्लेबाज थे, जो पिच पर ज्यादा समय बिताने और ज्यादा गेंद खेलने के लिए मशहूर थे. राहुल द्रविड़ ने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 495 गेंद खेली थी. यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड था.

चेतेश्वर पुजारा ने 2017 में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया. पुजारा ने 2017 में रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 525 गेंद का सामना किया था. इस पारी में उन्होंने 202 रन बनाए थे. मैच ड्रॉ रहा था और पुजारा प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. पुजारा के नाम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में मिली सर्वाधिक जीत (11 बार) का हिस्सा बनने का रिकॉर्ड है. दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह (10 बार) हैं.

पुजारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके नाम 18 दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है. 2010 से 2023 के बीच पुजारा ने 103 टेस्ट की 176 पारी में 43.37 की औसत से 7,195 रन बनाए. इस दौरान 19 शतक, जिसमें 3 दोहरे शतक थे और 35 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 206 था.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 'एक्स' पर एक पुजारा की एक बेजोड़ पारी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा,"भारतीय क्रिकेट के सबसे दृढ़ और प्रशंसित टेस्ट विशेषज्ञों में से एक, चेतेश्वर पुजारा ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार पारी को फिर से याद करें. धन्यवाद पुजारा."

एक और वीडियो पोस्ट में बीसीसीआई ने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पुजारा के शतक की झलकियों को शेयर किया. एक पोस्ट में बीसीसीआई ने लिखा,"टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे साहसी और बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक. चेतेश्वर पुजारा को शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई और आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं."

बात अगर पुजारा के टेस्ट रिकॉर्ड की करें तो इस खिलाड़ी ने 103 मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 16217 गेंदों का सामना किया है. पुजारा ने 19 शतक और 35 अर्द्धशतक लगाए हैं. पुजारा ने भारत के लिए 5 वनडे भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51 रन बनाए हैं. जबकि 71 टी20 मैचों में उन्होंने 1556 रन बनाए हैं. टी20 में पुजारा के नाम एक शतक और 9 अर्द्धशतक हैं. चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 278 मैचों की 457 पारियों में 21301 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 66 शतक और 81 अर्द्धशतक लगाए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पुजारा ने 41715 गेंदों का सामना किया है.

