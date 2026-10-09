भारत-वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टी20 आज, फ्री में कब, कहां और कैसे देखें LIVE मुकाबला?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया आज वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दूसरा टी20 मुकाबला खेलेगी. इसके साथ ही अब देखना होगा की प्लेइंग 11 में संजू सेमसन आते हैं या वैभव सूर्यवंशी ये भी अपने आप में दिलचस्प रहने वाला है. टीम इंडिया अपनी शुरुआती बढ़त को 2-0 में तब्दील करने की कोशिश करेगी. हालांकि, मेजबान टीम के सामने कुछ ऐसे फैसले लेने की चुनौती है जो एक मजबूत पक्ष की परीक्षा ले सकते हैं. संजू सैमसन का लगातार रन न बना पाना और मयंक यादव का महंगा साबित होना मैनेजमेंट को बदलाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है. सैमसन ने अपनी पिछली चार पारियों में सिर्फ 9, 7, 2 और 11 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम का हिस्सा हैं, ऐसे में 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. सूर्यवंशी अपने आक्रामक अंदाज से पावरप्ले में जमकर रन बटोरने की काबिलियत रखते हैं.

रांची में चुनौती और भी कड़ी होगी, क्योंकि यहां का मैदान ऐतिहासिक रूप से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों के लिए फायदेमंद रहा है. इस मैदान पर खेले गए सात टी20 मैचों में से चार में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है. पहली पारी का औसत स्कोर 138 है, जबकि दूसरी पारी का औसत 111 है.

हालांकि, इस मैदान पर बड़े स्कोर भी बने हैं. श्रीलंका के खिलाफ भारत का 196/6 इस मैदान पर सबसे बड़ा टी20 स्कोर है, जबकि भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का 155/3 सबसे सफल रन-चेज है. पिच के ठोस होने और उस पर घास की एकसमान परत होने की उम्मीद है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ सकती है और नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है.

भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टी20 कब होगा?

पांच मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 9 अक्टूबर को खेला जाएगा.

मैच कहां खेला जाएगा?

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

मुकाबले की शुरुआत कितने बजे होगी?

मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान शाम 6:30 बजे मैदान पर उतरेंगे.

लाइव मैच टीवी पर कहां देख सकते हैं?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

ऑनलाइन मैच देखने का विकल्प क्या है?

मोबाइल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैंस जियोस्टार ऐप और वेबसाइट के जरिए मुकाबले का लाइव एक्शन देख सकेंगे.

फ्री में मैच देखने का कोई तरीका है?

हां, डीडी फ्री डिश का इस्तेमाल करने वाले दर्शक डीडी स्पोर्ट्स पर इस मुकाबले का मुफ्त प्रसारण देख सकते हैं.

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, आमिर जांगू, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैमसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.



(IANS इनपुट के साथ)