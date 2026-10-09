सितंबर में कारों की रिकॉर्ड बिक्री, सबसे ज्यादा बिकी इस कंपनी की गाड़ी, जमकर खरीद रहे लोग

Car Sales September 2026: भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार ने सितंबर 2026 के महीने में सालाना आधार पर बेहद शानदार और रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दर्ज की है. इस महीने देश के ऑटोमोबाइल बाजार में Maruti Suzuki ने अपना नंबर-1 का स्थान बरकरार रखा है, जबकि Tata Motors ने दूसरे स्थान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. वहीं, Kia ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है. अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, तो Nissan इस महीने देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार निर्माता कंपनी बनकर उभरी है.

सितंबर 2026 में भारतीय पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीउका घरेलू होलसेल डिस्पैच रिकॉर्ड 4,57,604 यूनिट्स पर पहुंच गया, जो पिछले साल सितंबर 2025 में बेची गई 3,78,457 यूनिट्स की तुलना में 20.9% की शानदार सालाना (YoY) ग्रोथ को दर्शाता है. इसके साथ ही, पिछले महीने अगस्त 2026 में बिके 4,41,576 वाहनों की तुलना में सितंबर में मासिक (MoM) आधार पर भी 3.6% की मजबूत बढ़ोतरी देखी गई है. ये त्योहारी सीजन से ठीक पहले बाजार में बने उत्साह को दिखाता है.

टॉप-5 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और उनकी परफॉर्मेंस

भारतीय कार बाजार में हमेशा की तरह Maruti Suzuki का दबदबा कायम रहा है, जिसने अकेले ही बाजार के करीब 39.7% हिस्से पर अपना कब्ज़ा जमा रखा है. इसके बाद Tata Motors दूसरे और Mahindra तीसरे स्थान पर काबिज हैं, जबकि Hyundai और Kia ने चौथे व पांचवें स्थान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है.

रैंक मैन्युफैक्चरर सितंबर 2026 1 Maruti Suzuki 1,81,838 2 Tata Motors 68,810 3 Mahindra 64,092 4 Hyundai 57,166 5 Kia 32,017

Maruti Suzuki

कुल डिस्पैच: 1,81,838 यूनिट्स

Maruti Suzuki ने सितंबर 2025 (1,32,821 यूनिट्स) के मुकाबले इस साल पूरे 36.9% की शानदार सालाना ग्रोथ दर्ज की है. अगस्त 2026 के मुकाबले इसकी बिक्री में 2.8% की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी की बाजार हिस्सेदारी पिछले साल के 35.1% से बढ़कर अब सीधे 39.7% हो गई है, यानी मारुति ने अपने खाते में पूरे 4.6 प्रतिशत अंक की भारी बढ़त जोड़ी है. मारुति ने इस महीने सभी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा 49,017 कारों की अतिरिक्त बिक्री दर्ज की है.

Tata Motors

कुल डिस्पैच: 68,810 यूनिट्स

Tata Motors ने सितंबर 2025 के 59,667 वाहनों के मुकाबले इस साल 15.3% की सालाना ग्रोथ हासिल की है. पिछले महीने अगस्त 2026 के मुकाबले इसकी बिक्री में 5.5% की मजबूत बढ़ोतरी हुई है. मारुति के बाद Tata Motors देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनी हुई है, जिसने इस महीने कंपीटिटर्स Mahindra पर 4,718 कारों की मजबूत बढ़त बनाई है. हालांकि, बाजार के तेजी से विस्तार होने के कारण टाटा की हिस्सेदारी 15.8% से थोड़ी घटकर 15.0% रह गई है.

Mahindra

कुल डिस्पैच: 64,092 यूनिट्स

अपनी मस्कुलर SUV कारों के दम पर Mahindra ने पिछले साल (56,233 यूनिट्स) के मुकाबले इस बार 14.0% की शानदार सालाना ग्रोथ दर्ज की है. पिछले महीने के मुकाबले कंपनी ने 8.2% की शानदार मासिक बढ़ोतरी दर्ज की है. हालांकि, इसकी बिक्री की रफ्तार कुल उद्योग के औसत से थोड़ी कम होने के कारण कंपनी का मार्केट शेयर 14.9% से मामूली रूप से गिरकर 14.0% पर आ गया है, और कंपनी तीसरे स्थान पर बनी हुई है.

Hyundai

कुल डिस्पैच: 57,166 यूनिट्स

Hyundai ने पिछले साल सितंबर में बेची गई 51,547 यूनिट्स के मुकाबले इस साल 10.9% की सालाना ग्रोथ हासिल की है. पिछले महीने अगस्त के मुकाबले कंपनी की बिक्री 5.1% बढ़ी है. वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद हुंडई का मार्केट शेयर पिछले साल के 13.6% से थोड़ा गिरकर 12.5% रह गया है, जिसके कारण यह कार कंपनी Maruti Suzuki, Tata Motors और Mahindra के बाद चौथे स्थान पर बनी हुई है.

Kia

कुल डिस्पैच: 32,017 यूनिट्स

Kia ने सितंबर 2025 की 22,700 यूनिट्स की तुलना में इस बार पूरे 41.0% की अविश्वसनीय और तूफानी सालाना ग्रोथ दर्ज की है, जो ऑटो इंडस्ट्री के औसत से काफी ज्यादा है. पिछले महीने के मुकाबले कंपनी की सेल में 10.2% की बंपर बढ़ोतरी हुई है. इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत किया का मार्केट शेयर पिछले साल के 6.0% से बढ़कर अब सीधे 7.0% हो गया है, जिससे कंपनी ने पांचवें स्थान पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है.

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