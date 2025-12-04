विज्ञापन
विशेष लिंक

जायसवाल का कैच टपकाना या गेंदबाजों की खराब बॉलिंग, क्या था भारत की हार का अहम कारण, सुनील गावस्कर ने बताया

Sunil Gavaskar on Yashasvi Jaiswal's Dropped Catch Of Aiden Markram : दूसरे वनडे में भारत को मिली हार का अहम कारण क्या था. इस सवाल का जवाब सुनील गावस्कर ने दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
जायसवाल का कैच टपकाना या गेंदबाजों की खराब बॉलिंग, क्या था भारत की हार का अहम कारण, सुनील गावस्कर ने बताया
Sunil Gavaskar react on Yashasvi Jaiswal's Dropped Catch Of Aiden Markram
  • सुनील गावस्कर ने रायपुर में टॉस हारने को भारत के दूसरे वनडे में हार का मुख्य कारण बताया है
  • गावस्कर ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी और खिलाड़ियों की मैच्योरिटी की सराहना की है
  • गीली आउटफील्ड और बॉल की स्थिति ने गेंदबाजों और फील्डरों की कार्यक्षमता पर प्रभाव डाला
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sunil Gavaskar on Yashasvi Jaiswal: दूसरे वनडे में भारत को मिली हार के बाद सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है. पूर्व कप्तान ने दूसरे वनडे में मिली हार को लेकर बात की और इस हार का अहम कारण बताया है. गावस्कर ने माना है कि रायपुर में टॉस हारना भारत के लिए हार का बड़ा कारण रहा है. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, "खेल में, एक गलती से हमेशा गेम नहीं हारना पड़ता.  मुझे लगता है कि इस खास मामले में, आपको साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा. आप इंडियंस पर उंगली नहीं उठा सकते. यह बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी. साउथ अफ्रीका ने सच में बहुत अच्छी बैटिंग की. मैथ्यू ब्रीट्ज़के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. वह काफ़ी नए हैं, लेकिन देखिए उन्होंने कितनी मैच्योरिटी दिखाई है, छोटी-छोटी पार्टनरशिप बनाते हुए.  क्विंटन डी कॉक का विकेट गिरने के बाद टेम्बा बावुमा और एडेन मार्करम ने भी अच्छी पार्टनरशिप की."

गावस्कर ने आगे कहा, "टॉस बहुत ज़रूरी था, ज़रा देखिए आउटफ़ील्ड कितनी गीली थी. शायद पहले आधे दर्जन ओवर को छोड़कर, बॉल हमेशा गीली होने वाली थी.  इसका असर सिर्फ़ बॉलर पर ही नहीं बल्कि फील्डर पर भी पड़ता है, आप सही ग्रिप नहीं बना पाते, बॉल साबुन की टिकिया जैसी लगती है."

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "जब आप रन आउट करने के लिए ज़ोरदार रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, तब भी वह आपके हाथ से फिसल जाती है. इसीलिए अगर आप इंडियन कंडीशन में टॉस जीतते हैं, तो आप हमेशा पहले बॉलिंग करना चाहते हैं, ताकि डिफेंड करते समय आपको गीली बॉल से न निपटना पड़े. तो हां, टॉस ने बहुत बड़ा फ़र्क डाला”

बता दें कि साउथ अफ्रीकी पारी के 18वें ओवर में जायसवाल ने मार्क्रम का कैच टपका दिया था. जिस समय मार्क्रम का कैच छूटा उस समय साउथ अफ्रीकी ओपनर ने 57 रन बनाए थे. इसके बाद एडन मार्क्रम ने शानदार बल्लेबाजी की और 110 रन बनाने में सफल रहे. मैच में पहले भारत ने 358 का स्कोर किया था जिसमें विराट कोहली ने 102 रन की पारी खेली थी. वहीं, ऋतुराज ने 105 रन बनाए  थे.

बाद में साउथ अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट खोकर 49.2 ओवर में लक्ष्य का हासिल कर लिया. अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. सीरीज का आखिरी मैच 6 दिंसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा.  बता दें कि पहले वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunil Gavaskar, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now