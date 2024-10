Dead-ball rule explained, खिलाड़ी रन आउट फिर भी अंपायर ने बदला फैसला, महिला T-20 वर्ल्ड कप में मचा बवाल, जानिए क्या है 'डेड बॉल' नियम

Women's T20 World Cup run-out call controversy: कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. मैदान पर अंपायर हो या फिर खिलाड़ी. गलतियां सबसे होती है. अब महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच (IND-W Vs NZ-W) के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने बवाल मचा दिया. दरअसल, 'डेड बॉल' पर न्यूजीलैंड खिलाड़ी ने भागकर रन ले लिए, जिसने नियमों का मजाक बना दिया. दरअसल, हुआ ये कि कीवी टीम की पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर बैटर एमेलिया केर ने दूसरा रन भागकर पूरा करने की कोशिश में रन आउट हो गई. रन आउट होकर भारतीय महिला खिलाड़ियों ने इसका जश्न मनाया शुरू कर दिया. वहीं, एमेलिया भी रन आउट होकर पवेलियन की ओर जाने लगी थी. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

2 scenarios:



1st: Batter intention was for run, should be declared out.



2nd: Umpires called OVER! 1 Run would not have been awarded even if they had completed. So a Not out. #Harmanpreetkaur as usual 🔥🔥. #Ameliakerr anyways dismissed in next over!!!#INDvsNZ pic.twitter.com/Jadhq3NYk5