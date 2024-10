INDW vs NZW: रन आउट को दिया गया नॉट-आउट, हरमनप्रीत कौर भड़की, भारत के पहले ही मैच में हुआ बड़ा विवाद

ICC Women's T20 World Cup 2024, India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 ग्रुप ए के चौथे मैच में बड़ा विवाद हुआ है. न्यूजीलैंड की बल्लेबाज अमेलिया केर रन आउट थी, और वो पवेलियन की तरफ भी बढ़ रही थीं. लेकिन अंपायर का फैसला आया कि बॉल डेड है, जिसके चलते उन्हें नॉट-आउट करार दिया गया. बता दें, भारत इस मैच से अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत कर रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए उनकी कप्तानी सोफी डिवाइन ने नाबाद अर्द्धशतकीय पारी खेली.

दरअसल, न्यूजीलैंड की बल्लेबाज अमेलिया केर ने 14वें ओवर की अंतिम गेंद को लॉन्ग-ऑफ पर खेला और आसानी से रन बटोरा. इसके बाद उन्होंने दूसरा रन लेने का फैसला लिया. इस दौरान लॉन्ग-ऑफ पर फील्डिंग कर रही हरमनप्रीत ने गेंद क्लेक्ट कर ली थी और वो आगे की तरफ दौड़ रही थीं. ठीक उसी दौरान अंपायर ने दीप्ति शर्मा को उनकी कैप वापस दे दी थी और खेल समाप्त होने का संकेत दे चुके थे. लेकिन हरमनप्रीत ने न्यूजीलैंड की खिलाड़ी को दूसरा रन लेते देख गेंद विकेटकीपर के एंड पर थ्रो किया. जहां केर रन-आउट हो गई. केर इसके बाद पवेलियन की वापस जाने लगीं थीं, लेकिन अंपायर ने उन्हें वापस बुलाया, क्योंकि गेंद डेड कर दी गई थी तो परिणामस्वरूप, रन आउट वैध नहीं था.

OUT or NOT OUT 🧐

Animated Harmanpreet Kaur Spotted🔥🔥

🇮🇳#INDvsNZ #WomenInBlue #T20WorldCup pic.twitter.com/QJVYKG6ZIE