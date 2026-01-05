T20 WC 2026: अगर भारत में मैच ना खेलने को लेकर अड़ा रहा बांग्लादेश, तो ऐसे उठाना पड़ेगा नुकसान! इतिहास में हो चुका है ऐसा

What If Bangladesh Not Play T20 WC 2026 Matches in India: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते डिप्लोमैटिक तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के निर्देश के बाद रिलीज कर दिया है. पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली लगाने की जंग के बाद KKR ने 30 साल के इस लेफ्ट-आर्मर को 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस से 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. BCCI ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो KKR को 26 मार्च से शुरू होने वाले इस इवेंट के लिए एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी चुनने की इजाजत दी जाएगी.

BCB ने T20 WC 2026 के लिए टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को सुरक्षा चिंताओं और सरकारी सलाह का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी नेशनल टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया. यह फैसला IPL फ्रेंचाइजी KKR द्वारा BCCI के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद लिया गया. हालांकि BCCI ने शनिवार को रहमान को रिलीज करने के अपने फैसले के लिए दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि यह कदम आसपास हो रही घटनाओं के कारण उठाया गया है.

अगर बांग्लादेश अपने फैसले पर कायम रहता है, तो आगे क्या?

इन हालातों में बात करें तो कुछ संभावित विकल्प हैं जो पूर्व में हुए ऐसे घटनाक्रम के हिसाब से समझा जा सकता है. अगर बांग्लादेश अपने फैसले पर कायम रहता है, तो आगे क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब अभी मौजूदा समय में हर कोई जानना चाहता है. इतिहास की ओर नजर दौड़ाये तो अब तक ऐसी स्थिति में ये तमाम नतीजे देखे जा सकते हैं.

भारत ने साल 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं की थी, जबकि पाकिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 महिला वर्ल्ड कप के अपने मुकाबले श्रीलंका में खेले थे, ऐसे में इसे आधार बनाकर बांग्लादेश के भारत में होने वाले मैच किसी तीसरे देश, जैसे श्रीलंका, में कराए जा सकते हैं, जिसकी मांग बांग्लादेश ने ICC से की है.

अगर बांग्लादेश पूरे टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो...

इसके बाद एक और विकल्प की बात करें तो यह हो सकता है कि अगर बांग्लादेश पूरे टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है, तो उसकी जगह किसी दूसरी टीम को शामिल किया जाएगा, ऐसा एक बार साल 2016 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में देखने को मिला था जब ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह आयरलैंड को मौका दिया गया था. हालांकि, मौजूदा स्थिति में यह साफ नहीं है कि बांग्लादेश ऐसा फैसला करेगी या नही और अगर करती है तो उसकी जगह किस टीम को शामिल किया जायेगा.

अगर बांग्लादेश भारत में मैच खेलने से इनकार करता है, तो...

इसके साथ ही अगर बांग्लादेश भारत में मैच खेलने से इनकार करता है, तो उसे अपने मुकाबले गंवाने पड़ सकते हैं और अंक में कटौती भी हो सकती है. ऐसे में संबंधित मैचों के अंक विरोधी टीमों को दे दिए जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है, जब 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका में मैच खेलने से मना कर दिया था और वहीं 2003 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने केन्या और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैच नहीं खेले थे, जिससे उन टीमों को वॉकओवर मिला था

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का कार्यक्रम

हालांकि श्रीलंका इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान है, लेकिन तय कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच भारत में खेलने हैं. उसके चार में से तीन मुकाबले कोलकाता में और एक मैच मुंबई में निर्धारित है.

ग्रुप C में बांग्लादेश के मैच:

7 फरवरी 2026: वेस्टइंडीज के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता

9 फरवरी 2026: इटली के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता

14 फरवरी 2026: इंग्लैंड के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता

17 फरवरी 2026: नेपाल के खिलाफ, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश, आईसीसी और मेजबान देशों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और अंतिम फैसला क्या निकलता है.

इससे पहले मुस्तफिजुर रहमान को IPL से अचानक बाहर किए जाने के बाद BCB ने शनिवार रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक दिन बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर से मुलाकात की और फैसला किया कि नेशनल टीम 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी.

BCB ने एक बयान में कहा, "बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और भारत में खेले जाने वाले मैचों में बांग्लादेश नेशनल टीम की भागीदारी से जुड़ी सभी परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की." "मौजूदा स्थिति और भारत में बांग्लादेश दल की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का गहन मूल्यांकन करने और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करने के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि बांग्लादेश नेशनल टीम मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं जाएगी." मीटिंग के बाद, BCB के डायरेक्टर खालिद मसूद पायलट ने भारत में खेलने को लेकर बोर्ड की सुरक्षा चिंताओं के बारे में विस्तार से बताया.

उन्होंने मुस्तफिजुर का जिक्र करते हुए कहा, "अगर भारत हमारे एक खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो वो हमारी पूरी टीम की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? इसीलिए हम वहां खेलने नहीं जाएंगे." इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा क्योंकि बांग्लादेश को अपने सभी चार लीग मैच भारत में खेलने हैं. पाकिस्तान के साथ हुए समझौते की तरह, बांग्लादेश भी चाहता है कि उसके सभी मैच टूर्नामेंट के सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं.

बयान में आगे कहा गया है, "इस फैसले के मद्देनजर, BCB ने इवेंट अथॉरिटी के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी स्थान (सह-मेजबान श्रीलंका) पर शिफ्ट करने पर विचार करे." "बोर्ड का मानना ​​है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, बोर्ड सदस्यों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की सुरक्षा और भलाई की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीम एक सुरक्षित और सही माहौल में टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके, ऐसा कदम उठाना जरूरी है.

"बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि ICC इस स्थिति को समझेगा और इस मामले पर तुरंत जवाब देगा." BCB के बयान जारी करने से पहले ही, सरकारी सलाहकार आसिफ नज़रुल् ने एक फेसबुक पोस्ट में घोषणा की कि बोर्ड ने अपनी टीम को भारत न भेजने का फैसला किया है. "बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज यह फैसला लिया है. हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिंसक सांप्रदायिक नीति के संदर्भ में लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं," उनके बंगाली पोस्ट के अनुवादित वर्जन में लिखा था.

"बोर्ड को यह साफ करना होगा कि अगर कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर, कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद, भारत में नहीं खेल सकता, तो बांग्लादेश की नेशनल टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती," उन्होंने लिखा.

(PTI इनपुट के साथ)