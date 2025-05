MI vs DC: बारिश के कारण मैच रद्द हुआ तो क्या होगा ? कौन सी टीम पहुंचेगी IPL प्लेऑफ में

MI vs DC, IPL 2025: मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच आईपीएल 2025 (IPL 2025) का अहम मैच आज खेला जाने वाला है. दोनों टीमों के बीच मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को जीतने के बाद मुंबई प्लेऑफ (IPL Play offs) की रेस में अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी. वहीं, दिल्ली को भी प्लेऑफ में पहुंचना है तो हर हाल में इस मैच को जीतना होगा. लेकिन इस मैच पर बारिश (Mumbai Rain) का खतरा मंडरा रहा है. (Mumbai weather report, IPL 2025) बता दें कि मुंबई के लिए अगले चार दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में मैच पूरा हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. AccuWeather के अनुसार, शहर में बारिश की 80% संभावना है, कुल मिलाकर 1.5 घंटे बारिश होने की उम्मीद है. रात के दौरान बारिश की संभावना 25% तक कम हो जाती है, लेकिन मौसम की स्थिति परिवर्तनशील है, जिसके कारण कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है.

बारिश के कारण मैच रद्द हुआ तो क्या होगा, कौन सी टीम को होगा फायदा (IPL 2025 Playoffs Scenario)

MI और DC के बीच बारिश का मुकाबला अगर बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो हार्दिक पांड्या की अगुआई वाली टीम की प्लेऑफ क्वालीफिकेशन की उम्मीदें काफी बढ़ जाएंगी. मुंबई पहले ही अंक तालिका में DC से एक अंक आगे है. अगर दिल्ली के खिलाफ उनका मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसी स्थिति में मुंबई के अंक 15 हो जाएंगे, जबकि दिल्ली के अंक 14 हो जाएंगे. (What Happens If There's A Washout)

MI और DC दोनों ही अपने-अपने सीजन के आखिरी लीग मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेंगे, जो एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. अगर MI vs DC मैच का बेनतीजा रहता है, तो दिल्ली को यह समझने के लिए PBKS और MI के बीच होने वाले मैच पर निर्भर रहना होगा कि उनके लिए आगे की क्या स्थिति बनेगी. यदि मुंबई इंडियंस उस मैच में पंजाब किंग्स को हरा देती है, तो दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी, भले ही उनके और पंजाब के बीच मैच का परिणाम दिल्ली के पक्ष में ही क्यों हो.

दिल्ली की टीम कैसे करेगी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई

मुंबई के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ने की स्थिति में दिल्ली के टॉप चार में पहुंचने का एकमात्र तरीका यह है कि हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ सीजन का अपना अंतिम मैच हार जाए. वहीं, दिल्ली, मुंबई के खिलाफ मैच को जीत जाए और मैच पूरा हो.

दिल्ली कैपिटल्स के मालिक ने वेन्यू बदलने की मांग की

दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने बारिश के आसार को देखते हुए बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने की मांग की है. पार्थ जिंदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में बात की है. पर्थ जिंदल ने अपने पोस्ट में लिखा है, "मुंबई में भारी बारिश का पूर्वानुमान है और इस बात की प्रबल संभावना है कि खेल धुल जाएगा.. वाकई आश्चर्य है कि कल मुंबई और कैपिटल्स के बीच मैच कैसा होगा.. शहर का मौसम खराब है. बिजली, बारिश, हवा सब कुछ एक साथ.

Really wonder how Mumbai vs Capitals happen tomorrow. The city's weather is in shambles. Lightning, rain, wind everything at once. #Mumbai #MIvDC #Wankhede



