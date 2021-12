T20 वर्ल्ड कप में कोहली ने बाबर और रिजवान से क्या बात की थी, पाकिस्तानी कप्तान ने ऐसे दिया जवाब

हाय रे किस्मत! गेंदबाज ने रसेल को बोल्ड भी कर दिया, लेकिन विकेट नहीं मिला, देखे Video

दरअसल सीरीज से पहले मीडिया से बात करते हुए एक रिपोर्टर ने जब उनसे उस घटना को लेकर बात की तो बाबर ने रिएक्ट किया. बाबर ने कहा कि, जी जरूर बात हुई थी. अब सबके सामने थोड़े बताउंगा.

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान से 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. बाबर और रिजवान ने जमकर बल्लेबाजी की थी और भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया था. पाकिस्तान से मिली हार के बाद भारत को अपने अगले मैच में न्यूजीलैंड से भी हार का सामना करना पड़ा था. दोनों मैचों में मिली हार के बाद भारत ने हालांकि बाद से सभी मैच जीते लेकिन सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी.

बता दें कि पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टी-20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान के दौरे पर हैं और सीरीज के सभी मैच कराची स्टेडियम में होंगे.

