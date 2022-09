आखिरी ओवर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हो गई थी ऐसी हालत, PAK ड्रेसिंग रूम का सांसे रोकने वाला सीन- Video

PAK ड्रेसिंग रूम में सांसे रोकने वाला सीन

Video of Last over thriller: एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) के सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान (India vs PAkistan) ने शानदार खेल दिखाया और भारत को 5 विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के सामने भारत ने 182 का टारगेट रखा था जिसे पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. बता दें कि यह मैच आखिरी ओवर तक चला, पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन की दरकार था. भारत के लिए आखिरी ओवर गेंदबाजी करने अर्शदीप सिंह आए थे.