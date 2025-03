IND vs AUS: स्टीव स्मिथ के ODI से रिटारमेंट की बात सुनकर इमोशनल हुए विराट कोहली, Video

Virat Kohli Knew About Steve Smith's Retirement Decision: आस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान और मुख्य बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने चैम्पियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद बुधवार को एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया लेकिन वह टेस्ट और टी20 खेलते रहेंगे. चोटिल पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में कप्तानी करने वाले पैतीस बरस के स्मिथ ने सेमीफाइनल मैच में 96 गेंद में 73 रन बनाये .उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को भारत से चार विकेट से मिली हार के बाद अपने फैसले से अवगत करा दिया था.

वहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रह है जिसमें स्टीव स्मिथ, कोहली से मिलते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्मिथ के फैसले को जानकर कोहली काफी निराश हो जाते है. कोहली के चेहरे के रिएक्शन को देखकर यह पूरी तरह से समझा जा सकता है.

Kohli asked Smith - 'Last?'.

His face changed when Smith said Yes.



Thank you Smithy. Keep playing Tests for as long as you can💙pic.twitter.com/Rabk9I6adS