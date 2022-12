Video: अपनी आखिरी पारी में 0 पर आउट हुए अजहर अली, पवेलियन जाते समय साथी खिलाड़ियों से मिला 'गार्ड ऑफ ऑनर'

Azhar Ali अपनी आखिरी पारी में 0 रन पर आउट हुए

Azhar Ali duck on his last test Innings; पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और टीम के बेहतरीन बल्लेबाज अजहर अली (Azhar Ali) अपने टेस्ट करियर की आखिरी पारी में बिना रन बनाए आउट हो गए हैं. दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान (PAK vs ENG) की दूसरी पारी में जब अजहर अली बैटिंग करने आए तो स्पिनर जैक लीच ने पाकिस्तानी बैटर को बोल्ड कर दिया. अपनी आखिरी टेस्ट पीरी में अजर 'डक' पर आउट हो गए. वहीं, जब आउट होने के बाद अली पवेलियन की ओर बढ़ने लगे तो इंग्लैंड खिलाड़ियों ने उनके लिए ताली बजाई. वहीं, पाकिस्तानी साथी खिलाड़ियों ने अजहर अली को पवेलियन में जाने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर (Guard Of Honour) दिया. इस मौके पर अली थोड़े इमोशनल नजर आए. वहीं, अजहर अली की वाइफ के आंखों में भी आंसू साफ झलक रहे थे.