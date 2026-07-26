जैसे सचिन और द्रविड़ हैं....गौतम गंभीर के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का कोच? वसीम जाफर ने लिया इस दिग्गज का नाम

Who will be Team India Next Coach : भारत के पूर्व दिग्गज वसीम जाफर ने उस दिग्गज के बारे में बात की है जिसे भारतीय टीम का अगला कोच होना चाहिए .बता दें कि कोच गौतम गंभीर की कोचिंग का आखिरी पड़ाव 2027 ODI World Cup तक है. हालांकि भविष्य में BCCI उनके अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है. लेकिन हाल के समय में टीम इंडिया के खराब परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों के चुनाव को लेकर काफी बवाल मचा है. वहीं, बीसीसीआई इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर भारत के खराब परफॉर्मेंस को लेकर रिव्यू करने वाला है. बीसीसीआई के इस रिव्यू में गंभीर के कोचिंग पर भी बहस होगी. ऐसे में यह देखना होगा कि बीसीसीआई गंभीर को लेकर क्या फैसला करता है.

वहीं, दूसरी ओर वसीम जाफर ने माना है कि जब गंभीर कोचिंग पद से खुद को अलग करेंगे तो इस पद के लिए सच्चा हकदार और आदर्श हकदार वीवीएस लक्ष्मण हैं. अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए वसीम जाफर ने कहा "इसमें कोई शक नहीं कि जब भी गंभीर हटेंगे, लक्ष्मण उनकी जगह ले सकते हैं. उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है और इन खिलाड़ियों के साथ काफी काम किया है. बीच-बीच में वह टीम के साथ दौरों पर भी जाते रहते हैं. उनके पास क्रिकेट की बेहतरीन समझ है और वह बहुत मिलनसार इंसान हैं, जो खिलाड़ियों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं. गंभीर के बाद वह एकदम सही विकल्प हो सकते हैं. फिलहाल मुझे कोई और नज़र नहीं आता."

पूर्व दिग्गज ने आगे कहा, "उन्होंने काफी घरेलू क्रिकेट खेला है और अच्छा प्रदर्शन किया है. वह बहुत अच्छे और बेहद प्यारे इंसान हैं. आपको उनके बारे में किसी से भी कोई बुरी बात सुनने को नहीं मिलेगी, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है. सचिन और द्रविड़ अपनी जगह है, वैसे ही लक्ष्मण की भी अपनी जगह थी. वह भी एक शानदार खिलाड़ी थे. खासकर उनकी 281 रनों की पारी ने भारतीय क्रिकेट को बदल दिया था. "

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