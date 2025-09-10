Asia Cup 2025: जिसे मुश्किल से मिल रहा मौका, वही स्पिनर बना टीम का दीपक, वसीम अकरम ने खोला कुलदीप का अनोखा राज

Wasim Akram on Kuldeep Yadav Four Wicket vs UAE: कुलदीप यादव ने आखिरी टी-20 मैच एक साल से भी ज़्यादा वक्त पहले टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में द.अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला था. इस बीच वो कुलदीप ज़्यादातर मेन इन ब्लू के प्लेइंग इलेवन में जदह बनाने के लिए मौके की तलाश में ही रहे. इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की लंबी सीरीज़ में वो टेस्ट टीम में चुने भी गये तो उस लंबी सीरीज़ में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा. लेकिन सवा साल बाद जब मौका आया तो उन्होंने अपना धार में ज़रा भी कमी नहीं दिखने दी.

जितने करोगे ड्रॉप, उतने ही गिरायेंगे विकेट

कुलदीप यादव ने UAE के खिलाफ 13 गेंदों पर 7 रन देकर 4 विकेट लिए- टीम इंडिया के लिए सबसे मैच में सबसे ज़्यादा विकेट. यही कुलदीप यादव का अंदाज़ रहा है. SONY SPORTS Network पर पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर कहते हैं, “यही कुलदीप यादव की ख़ासियत है जो लगातार ड्रॉप किये जाने के बाद भी ऐसा प्रदर्शन करते हैं. मैं उनसे इसी UAE के ग्राउंड पर मिला था. यहीं रबाडा से भी मिला था. वो कमाल के बॉलर हैं.” लगता है कुलदीप यादव इसी अंदाज़ से बॉलिंग करते हैं कि जितना उन्हें ड्रॉ किया जाएगा, वो उतने ही विकेट लेकर अपनी अहमियत साबित करेंगे.

वसीम अकरम भी प्रभावित- 'कुलदीप में है सीखने की भूख'

41 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 7 से कम की इकॉनमी के साथ 73 विकेट लेने वाले कुलदीप की काबिलियत से पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम भी उतने ही प्रभावित हैं. SONY SPORTS Network पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान कहते हैं, “कुलदीप टी-20 वर्ल्ड कप के बाद पहला मैच खेल रहे हैं. मुझे याद है जब मैं उनसे पहली बार मिला था जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे. तब कुलदीप यादव और मो. शमी नाश्ते से लेकर जिम और हर वक्त मेरे साथ ही रहते थे. मैं उनसे पूछता कि वो क्यों मेरे साथ हैं तो वो कहते कि वो मुझे सुनना चाहते हैं.”