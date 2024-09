IND vs BAN: वसीम अकरम की बड़ी भविष्यवाणी, इस खिलाड़ी को बताया टेस्ट क्रिकेट का अगला सुपरस्टार बल्लेबाज़

Wasim Akram Prediction on Next Superstar Test Batter: क्रिकेट के मैदान पर अपनी स्विंग गेंदबाज़ी से बल्लेबाज़ों को नचाने वाले पाकिस्तान के दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ वसीम अकरम (Wasim Akram on Shubman Gill Batting) ने अपने समय से लेकर आज तक कई गेंदबाज़ और बल्लेबाज़ों को खेलते हुए देखा होगा और अब इसी क्रम में अकरम ने भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की जमकर तारीफ की है. अकरम ने गिल को टेस्ट क्रिकेट का अगला सुपरस्टार बल्लेबाज बताया है. नंबर तीन बल्लेबाज के तौर पर गिल ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 टेस्ट सीरीज के दौरान नौ पारियों में 452 रन बनाए, जबकि उनका औसत 56.50 रहा. गिल (Shubman Gill in Test) ने अब तक 25 टेस्ट मैचों में 35.52 की औसत से 1492 रन बनाए हैं, पिछले साल उन्होंने नंबर तीन बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी की थी.

वसीम अकरम ने गिल को लेकर कहा

अपने एक हालिया इंटरव्यू में अकरम ने कहा, "जब मैं शुभमन गिल को बल्लेबाजी करते देखता हूं, तो मुझे सचिन तेंदुलकर की याद आ जाती है. गिल के पास एक शानदार तकनीक है और वो बेहद संयमित बल्लेबाज हैं." उन्होंने आगे कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि गिल भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करेंगे और वो टेस्ट क्रिकेट में एक लंबा और सफल करियर बनाएंगे."

गिल ने अपने खेल से जीता है सबका दिल

शुभमन गिल ने पिछले कुछ समय में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आईपीएल 2023 में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और भारतीय टीम के लिए भी उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं. गिल की तुलना सचिन तेंदुलकर से करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी बात है और यह दर्शाता है कि अकरम गिल की प्रतिभा को कितना महत्व देते हैं.

भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद

शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद हैं. गिल के साथ-साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी भी भारतीय टीम की मध्यक्रम को मजबूत बना रहे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज से पहले शुभमन गिल की बल्लेबाज़ी को लेकर वसीम अकरम का ये बयान गिल के बल्लेबाज़ी के प्रति उनकी उम्मीद को दिखाता है, अब देखना ये होगा की गिल वसीम अकरम का दिल बांग्लादेश के खिलाफ किस अंदाज़ में जीत पाते हैं