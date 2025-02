AUS vs SA: डेल स्टेन और कागिसो रबाडा में कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक गेंदबाज, वसीम अकरम ने बताया

Dale Steyn vs Kagiso Rabada Who's the Best in World cricket : डेल स्टेन और वर्तमान में साउथ अफ्रीकी गेंदबाज कागिसो रबाडा में कौन गेंदबाज सबसे ज्यादा खतरनाक है. इस सवाल पर महान गेंदबाज वसीम अकरम ने रिएक्ट किया है (Wasim Akram on Dale Steyn vs Kagiso Rabada) .वसीम ने दोनों में से उस गेंदबाज का नाम किया जिसे वो सबसे ज्यादा खतरनाक और बेस्ट मानते हैं. टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए स्विंग ऑफ सुल्तान ने अपनी राय दी है. वसीम अकरम ने डेल स्टेन को लेकर बात की और कहा, "पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज एक महान गेंदबाज रहे थे. उनकी गेंदबाजी में लाइन-लेथ कमाल की रहती थी. उनका गेंदबाजी एक्शन शानदार था. उनकी गेंद किस दिशा में जाएगी, उसपर उनका पूरा नियंत्रण रहता था. उनके पास स्विंग थी. यॉर्कर गेंद करते थे. डेल स्टेन एक ऑल राउंड गेंदबाज रहे हैं. मैं उन्हें यकीनन कागिसो रबाडा से बड़ा गेंदबाज मानता हूं."

वहीं, कागिसो रबाडा को लेकर वसीम ने कहा कि, रबाडा भी कमाल कर रहे हैं. अभी तक उन्होंने टेस्ट में 327 विकेट ले चुके हैं. वनडे में उनके नाम अबतक 165 विकेट हैं. उनके पास अभी काफी सारा क्रिकेट बाकी है. मुझे लगता है कि वो डेल स्टेन से आगे निकल सकते हैं. देखिए इस समय रबाडा इस समय साउथ अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, लेकिन स्टेन साउथ अफ्रीका के अब तक के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं. दोनों की कोई तुलना नहीं है. स्टेन निश्चित रूप से ग्रेटस्ट हैं., लेकिन रबाडा भी महान बनते जा रहे हैं."

Photo Credit: instagram

डेल स्टेन के करियर की बात करें तो (Dale Steyn Profile - Cricket Player South Africa) साउथ अफ्रीकी पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने टेस्ट करियर में 439 विकेट लिए हैं तो वहीं, दूसरी ओर वनडे में स्टेन के नाम 196 विकेट दर्ज है. इसके अलावा स्टेन ने 228 टी20 में 263 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की है.

रबाडा के करियर की बात की जाए तो इस गेंदबाज ने अबतक 70 टेस्ट में 327 विकेट लिए हैं. वनडे में रबाडा के नाम 165 विकेट दर्ज है. टी-20 इंटरनेशनल में रबाडा ने 71 विकेट अबतक अपने नाम करने में सफल रहे हैं. (Kagiso Rabada player profile)