विवियन रिचर्ड्स-सचिन तेंदुलकर नहीं, बल्कि इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने से लगता था डर, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on Martin Crowe says He used to score runs easily against me: वसीम अकरम ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल हुआ करता था.

विवियन रिचर्ड्स-सचिन तेंदुलकर नहीं, बल्कि इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने से लगता था डर, वसीम अकरम ने बताया
Wasim Akram react on Martin Crowe
  • वसीम अकरम ने न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो को अपने समय का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना है.
  • मार्टिन क्रो ने 1982 से 1995 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 77 टेस्ट मैच खेले और कई रिकॉर्ड बनाए.
  • मार्टिन क्रो का टेस्ट औसत 45.36 था और उनके नाम न्यूजीलैंड के कई बल्लेबाजी रिकॉर्ड दर्ज हैं.
Wasim Akram on Best batsman : दुनिया के महान तेज गेंदबाज रहे वसीम अकरम (Wasim Akram) ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिन्हें वो बेस्ट बल्लेबाज मानते हैं और साथ ही वो एक ऐसे बल्लेबाज रहे जिनके खिलाफ गेंदबाजी करने में उन्हें डर लगता था. स्टिक टू क्रिकेट के साथ बात करते हुए वसीम ने उस बल्लेबाज के बारे में अपनी राय दी है. वह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो हैं. अकरम ने मार्टिन क्रो अपने समय का सबसे खतरनाक बल्लेबाज करार दिया और ये भी बताया कि उनके खिलाफ गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हुआ करता था. (Wasim Akram on Best Batsman in his Era, Martin Crowe)

वसीम अकरम ने कहा, "देखिए जवाब देना बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आपको एक चुनना हो तो वो कौन है जिसने हमारे खिलाफ रन बनाए और वह भी उस समय जब किसी को नहीं पता था कि रिवर्स स्विंग होती है,  मैं न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो का नाम लूंगा. उन्होंने हमारे खिलाफ  काफी रन बनाएं."

मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के सबसे महान बल्लेबाज 

मार्टिन क्रो ने 1982-95 तक 13 साल का अंतरराष्ट्रीय करियर बिताया, जिसमें चार साल कप्तान के रूप में भी शामिल थे. 77 टेस्ट मैचों में उनका टेस्ट औसत 45.36 का था और संन्यास लेने से पहले उनके नाम न्यूजीलैंड के कई बल्लेबाजी रिकॉर्ड दर्ज थे, जिनमें सर्वाधिक टेस्ट रन (5,444), सर्वोच्च टेस्ट स्कोर (299), सर्वाधिक अर्धशतक (35) और सर्वाधिक शतक (17) शामिल हैं - जिनमें से आखिरी रिकॉर्ड आज भी कायम है.

दूसरी ओर वसीम अकरम की बात करें तो पाकिस्तानी पूर्व गेंदबाज ने अपने टेस्ट करियर में 104 मैच खेलकर कुल 414 विकेट लिए. इसके अलावा  356 वनडे मैचों में उन्होंने 502 विकेट लेने का कमाल किया है. साल 1984 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले वसीम ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2003 में खेला था. वसीम को 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से भी जाना जाता है.

