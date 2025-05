'यह असंभव है...', PSL फाइनल में शाहीन अफरीदी की 'कातिलाना' गेंद को देख हैरत में हैं वसीम अकरम

Wasim Akram on Shaheen Afridi in PSL 2025: पाकिस्तान सुपरलीग के फाइनल (PSL 2025 Final) में लाहौर कलंदर्स की टीम खिताब जीतने में सफल रही. लाहौर कलंदर्स ने PSL का खिताब तीसरी बार जीतने में सफलता हासिल की. शाहीन अफरीदी की कप्तानी वाली कलंदर्स की टीम ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को हराकर कमाल का खेल दिखाया. इस मैच में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कमाल की गेंदबाजी की जिसकी चर्चा हो रही है. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने फाइनल के दौरान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) की 'unplayable' गेंद को लेकर अपनी राय दी. दरसअल, PSL फाइनल में कमेंट्री के दौरान अकरम, शाहीन की गेंदबाजी से बहुत प्रभावित हुए.

WASIM AKRAM ON THE UNPLAYABLE DELIVERY BY SHAHEEN AFRIDI.



"It's impossible to bowl this delivery, especially as a left-arm seamer. If it's coming naturally, it means Shaheen has worked on it."