विज्ञापन
विशेष लिंक

India vs Pakistan: 'सर्वश्रेष्ठ है वह ...', भारत-पाक मैच को लेकर वसीम अकरम की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

Wasim Akram backs Pakistan to push India in Asia Cup blockbuster: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है, उससे पहले वसीम अकरम ने भविष्यवाणी की है.

Read Time: 4 mins
Share
India vs Pakistan: 'सर्वश्रेष्ठ है वह ...', भारत-पाक मैच को लेकर वसीम अकरम की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता
Wasim Akram on Jasprit Bumrah: वसीम अकरम की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
  • वसीम अकरम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला प्रतिस्पर्धी होगा, जिसमें पाकिस्तान मजबूत चुनौती देगा
  • पाकिस्तान की टीम युवा है और कप्तान सलमान आगा तथा कोच माइक हेसन के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन कर रही है
  • मोहम्मद हारिस की फॉर्म चिंता का विषय है, उन्हें ओपनिंग बल्लेबाजी में बेहतर मौका दिया जाना चाहिए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram on India vs Pakistan match: महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) का मानना ​​है कि दुबई में एशिया कप (Asia Cup 2025)  में जब पाकिस्तान और भारत (PAK vs IND, IND vs PAK) आमने-सामने होंगे तो उनकी टीम मजबूत चुनौती पेश करेगी.  पिछले साल वर्ल्ड कप जीतने के बाद से गत विजेता भारत शानदार फॉर्म में है और उसने 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से 18 में जीत हासिल की है. बुधवार को अपने पहले मैच में मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात पर 9 विकेट से करारी शिकस्त के साथ उसने अपनी स्थिति मज़बूत कर दी. वहीं, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात पर त्रिकोणीय सीरीज में जीत के बाद एशिया कप में अपनी मज़बूत पकड़ बनाए हुए है. (Wasim Akram Prediction on India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025)

Latest and Breaking News on NDTV

वसीम ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट (www.telecomasia.net) से कहा, "मुझे लगता है कि यह एक प्रतिस्पर्धी मैच होगा. हां, भारत एक अच्छी और मज़बूत टीम है और अगर आप खिलाड़ियों के लिहाज़ से दोनों टीमों की तुलना करें तो भारत मज़बूत नज़र आता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान त्रिकोणीय सीरीज़ जीतने का आत्मविश्वास रखेगा और कड़ी टक्कर देगा."

अकरम ने कहा कि "नए कप्तान सलमान आगा और कोच माइक हेसन के नेतृत्व में पाकिस्तान के पास मज़बूत टीम है, लेकिन उन्होंने तुरंत नतीजों की उम्मीद न करने की भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान एक युवा टीम है जिसके पास एक अच्छा कप्तान और एक अच्छा मुख्य कोच है, इसलिए उन्हें एक मज़बूत टीम के रूप में ढलने के लिए समय चाहिए.  एक राष्ट्र के रूप में, हमें तुरंत नतीजे चाहिए, जो नहीं मिलेंगे. " (Wasim Akram on Pakistan Team)

अकरम ने चिंता के कुछ पहलुओं पर भी बात की और कहा" खासकर मोहम्मद हारिस की फॉर्म और भूमिका, जो मई में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाने के बाद से संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "यह युवा टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है.  मेरे हिसाब से उनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे मोहम्मद हारिस अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वह ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अपने सामान्य तौर पर नहीं खेल पा रहे हैं."

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने आगे कहा, "हैरिस के लिए यह मुश्किल है. मैं कमेंट्री के दौरान रॉबिन उथप्पा (पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज) से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि किसी ओपनर बल्लेबाज के लिए मध्य क्रम में बल्लेबाजी करना लगभग असंभव है, इसलिए हैरिस को मैचों में ऊपरी क्रम में भेजा जाना चाहिए."

अकरम ने चेतावनी दी कि दूसरी चिंता गेंदबाजी आक्रमण को लेकर है. उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए एकमात्र समस्या यह है कि आप 5वें गेंदबाजी विकल्प के रूप में दो पार्ट टाइम गेंदबाजों को नहीं रख सकते.  अगर आपके पास दो पार्ट टाइम गेंदबाज होंगे तो टीम उन पर आक्रमण करेगी. अगर आपके पास 5 अच्छे गेंदबाज हों तो अच्छा होगा. अगर वे आक्रमण करते हैं, तो दबाव बल्लेबाजी पर आ जाता है. "

भारत का मौजूदा लाइन-अप सर्वश्रेष्ठ है (Wasim Akram says India's balance Team)

पूर्व पाक तेज गेंदबाज़ ने भारत के मौजूदा लाइन-अप, खासकर उनकी गेंदबाजी विविधता की तारीफ़ की. उन्होंने कहा "पाकिस्तान की तरह, उनके पास चार अच्छे स्पिनर और दो तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प हैं. कुलदीप और वरुण दोनों अच्छे हैं. उन्हें समझना मुश्किल है. कुलदीप ने पिछले मैच में बहुत सटीक और घातक गेंदबाजी की थी."

उन्होंने भारत की निरंतर मज़बूती का श्रेय उनके क्रिकेट ढांचे को दिया.  भारतीय क्रिकेट एक महीने में यहां तक नहीं पहुंचा है. यह एक लंबी प्रक्रिया थी. उनके पास राहुल द्रविड़ और फिर लक्ष्मण थे, इसलिए उनके पास एक मज़बूत सेटअप है.  अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, तो वह NCA में जाता है और उचित पुनर्वास प्राप्त करता है. उनके पास एक बेहद मानक आईपीएल है और उनके खिलाड़ी किसी अन्य लीग में नहीं जाते."

Latest and Breaking News on NDTV

आधुनिक खेल के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हैं बुमराह

अकरम के अनुसार, भारत के तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह आधुनिक खेल के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ों में से एक हैं, हालांकि उन्होंने विभिन्न युगों में तुलना को खारिज कर दिया. (Wasim Akram on Jasprit Burmah)

बुमराह एक अच्छे गेंदबाज़ हैं, लेकिन अलग-अलग दौर के गेंदबाज़ों की तुलना करना सही नहीं है. हमारा ज़माना अलग था. उस समय बल्लेबाज़ अलग अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते थे, वे हर गेंद पर हिट नहीं करते थे, इसलिए दबाव कम होता था.

"अब बल्लेबाज़ कोई भी गेंद नहीं छोड़ते, हर दूसरी गेंद पर ज़ोरदार प्रहार करते हैं, इसलिए गेंदबाज़ों पर ज़्यादा दबाव होता है. बुमराह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हैं और भारत उन्हें अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है. इसलिए इस दौर के गेंदबाज़ों को श्रेय दिया जाना चाहिए क्योंकि टी20 क्रिकेट की वजह से उन पर ज़्यादा दबाव होता है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wasim Akram, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com