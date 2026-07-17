IND vs ENG: लॉर्ड्स में बदलेगी टीम इंडिया! सुंदर OUT, प्लेइंग XI में होगी इस घातक गेंदबाज की एंट्री!

भारत के ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण तीसरे और आखिरी निर्णायक वनडे मैच से बाहर हो गए हैं. 26 साल के वॉशिंगटन को यह चोट गुरुवार को कार्डिफ में दूसरे वनडे में भारत की छह विकेट से हार के दौरान 33वें ओवर में एक रन पूरा करते समय लगी. फिजियो कमलेश जैन से थोड़ी जांच और दाहिनी जांघ पर पट्टी बंधवाने के बाद, वॉशिंगटन ने फिर से बैटिंग शुरू की, लेकिन अगली ही गेंद पर तेज गेंदबाज साकिब महमूद की शॉर्ट बॉल पर विकेट-कीपर जोस बटलर को कैच थमा बैठे और दो रन पर आउट हो गए.

इसके बाद, इंग्लैंड की पारी के दौरान वॉशिंगटन मैदान पर नहीं उतरे और उनकी जगह अर्शदीप सिंह सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर आए. तीन मैचों की सीरीज़ अभी 1-1 से बराबरी पर है और निर्णायक मैच मशहूर लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन की हैमस्ट्रिंग की चोट को ठीक होने के लिए कुछ हफ्तों के आराम और रिहैब की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि वह रविवार के मैच में नहीं खेल पाएंगे. उनकी गैर-मौजूदगी में, बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है.

वॉशिंगटन ने खेली नाबाद 52 रनों की पारी

वॉशिंगटन ने एजबेस्टन में सीरीज के पहले मैच में जीत दिलाने वाली नाबाद 52 रनों की पारी खेली थी और उनके न होने से टीम में एक बड़ी कमी आ गई है क्योंकि भारत के पास उनके जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी जैसे सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर पहले से ही अलग-अलग चोटों के कारण बाहर चल रहे हैं.

सुदंर की चोट पर क्या बोले भारत के बैटिंग कोच?

कार्डिफ में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा था, 'वॉशिंगटन को चोट तब लगी जब वह मिड-ऑफ की तरफ पहला रन लेने के लिए दौड़े. मुझे लगता है कि उनकी हैमस्ट्रिंग की चोट गंभीर है, और अगली ही गेंद पर वह आउट हो गए.' कुलदीप का हालिया समय मुश्किल भरा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए IPL 2026 में मुश्किल सीजन के बाद भारत के पिछले 13 इंटरनेशनल मैचों (सभी फ़ॉर्मेट मिलाकर) में से सिर्फ़ एक में खेले और उसके कुछ समय बाद ही लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए.

कैसा रहा है कुलदीप यादव का रिकॉर्ड?

हालांकि कुलदीप का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 121 वनडे मैचों में 194 विकेट लिए हैं, लेकिन निचले क्रम में बैटिंग में उनकी कमियों ने प्लेइंग इलेवन में उनके चयन पर असर डाला है. अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें शामिल न करने का फ़ैसला करता है, तो वे ईशान किशन और केएल राहुल दोनों को खिलाकर अपनी बैटिंग मज़बूत कर सकते हैं, बशर्ते राहुल उस बीमारी से ठीक हो जाएं जिसकी वजह से उन्हें कार्डिफ़ में मैच नहीं खेलने दिया गया था.

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