'अगले दिन मैदान पर नहीं उतर पाया था..', सबसे खतरनाक यॉर्कर किस बल्लेबाज को फेंकी थी, वकार यूनुस ने बताया

Waqar younis on his most dangerous yorker : पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे वकार युनुस ने अपने करियर की उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिससे बल्लेबाज की हालत खराब हो गई थी. पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने अपने करियर में कई ऐसी गेंदें फेंकी है जिसके खिलाफ बल्लेबाज हैरान रह जाया करते थे. वकार अपने खतरनाक यॉर्कर के लिए भी जाने जाते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में 789 विकेट लेने वाले वकार ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ उन्होंने अपने करियर की सबसे खतरनाक यॉर्कर गेंद फेंकी थी. (Waqar Younus on toe crushing yorker)

टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए वकार ने इस बात का खुलासा किया है. पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज ने बताया है कि उन्होंने एक बार शेन वार्न के एक ऐसी यॉर्कर गेंद फेंकी थी जो वो सबसे खतरनाक मानते हैं. वकार ने कहा कि, "मैेंने शेन को toe crushing yorker फेंकी थी, जो सीधे वार्न के पैर पर लगी थी और वो कराहने लगे थे."

Photo Credit: Social media

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने आगे कहा" "शेन वार्न को मैंने होबार्ट टेस्ट मै के दौरान फेंकी थी. उसको मैंने toe पर मारी थी. वह मेरी गेंद पर चोट खाकर गिर गया था. इसके बाद वह अगले दिन गेंदबाजी भी नहीं कर पाया था. तो मुझे वह दिन आज भी याद है."

बता दें कि वकार पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. पहले नंबर पर वसीम अकरम हैं जिन्होंने 916 विकेट लिए थे तो वहीं, वकार ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 789 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. वकार और वसीम को दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी जोड़ी कहा जाता था.

जब दोनों गेंदबाज दोनों छोर से गेंदबाजी करते थे तो बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल हुआ करता था. बता दें कि वकार ने वनडे में 416 और टेस्ट में 373 विकेट लेने में सफलता हासिल की. पाकिस्तान के लिए वकार ने 87 टेस्ट और 262 वनडे मैच खेलने में सफल रहे.