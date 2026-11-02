वकार यूनिस ने इस खिलाड़ी को बताया टेस्ट क्रिकेट का सबसे अंडररेटेड बल्लेबाज,बोले- उतनी पहचान नहीं मिली जितने वह हकदार थे

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे वो टेस्ट क्रिकेट का सबसे अंडररेटेड बल्लेबाज मानते हैं. वह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि क्रिस गेल है. गेल को लेकर वकार ने कहा कि, वह टेस्ट में भी बेहतरीन था. लेकिन आज के संदर्भ में उसके बारे में सिर्फ टी-20 को लेकर बात होती है, आप देखिए न उसने टेस्ट में 100 मैच खेले हैं लेकिन कोई उसके 100 टेस्ट के बारे में बात नहीं करता है. वकार ने ये भी कहा कि टेस्ट में उसके नाम दो तिहरा शतक है. यह कोई आम बात नहीं है लेकिन उसके टी-20 क्रिकेट खेलने के अंदाज ने यह भूला दिया कि वह टेस्ट में भी कमाल था. मैं गेल के टेस्ट क्रिकेट का सबसे अंडररेटेड बल्लेबाज मानता हूं, मुझे लगता है कि गेल के टेस्ट रिकॉर्ड के बारे में भी बात होनी चाहिए"

बता दें कि क्रिस गेल ने टेस्ट में 15 शतक लगाए हैं जिसमें दो तिहरा शतक हैं. गेल ने 103 टेस्ट मैचों में 42 के औसत के साथ 7214 रन बनाने में सफलता हासिल की है जिसमें उनके नाम 37 अर्धशतक भी हैं.

दूसरी ओर टेस्ट में वेस्टइंडीज बल्लेबाजों के बारे में बात की जाए तो गेल वेस्टइंडीज की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 8वें नंबर पर है. वेस्टइंडीड के लिए सबसे ज्यादा रन टेस्ट में क्रिस गेल ने बनाए हैं. गेल ने 11912 रन बनाए हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर चंद्रपॉल हैं. शिवनारायण चन्द्रपॉल ने वेस्टइंडीडज के लिए टेस्ट में 11867 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है. तीसरे नंबर पर विवियन रिचर्ड्स हैं.

रिचर्ड्स ने 8540 रन बनाए हैं. नंबर 4 पर गैरी सोबर्स हैं. उनके नाम टेस्ट में 8032 रन दर्ज है. गॉर्डन ग्रीनिज ने वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट में 7558 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है. इसके बाद क्लाइव लॉयड हैं जिन्होंने 7515 रन टेस्ट में बनाए हैं. इसके बाद डेसमंड हेन्स हैं जिन्होंने टेस्ट में 7487 रन बनाए हैं. इसके बाद नंबर 8 पर क्रिस गेल हैं, गेल टेस्ट में 7214 रन बनाने में सफल रहे हैं.

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