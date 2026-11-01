India vs New Zealand 5th T20I LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टी-20 मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जा रहा है. टॉस हारकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारत के अबतक दो विकेट गिरे हैं. संजू और अभिषेक आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं. आजके मैच में भारतीय प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला है. भारतीय इलेवन में वरुण और भुवी को मौका मिला है. अक्षर पटेल आजका मैच नहीं खेल रहे हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुए हैं. मैट फिशर की जगह ब्लेयर टिकर खेल रहे हैं. भारतीय टीम पहले ही सीरीज जीत चुकी है लेकिन अब टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर 4-1 से जीत हासिल करने की कोशिश करेगी. आजके मैच में भारतीय प्लेइंग 11 क्या होगी, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है, आज. कीवी टीम अपनी लय बनाए रखने और एक और जीत हासिल करने की कोशिश करेगी, ताकि वे पूरे जोश के साथ आगामी वनडे सीरीज में प्रवेश कर सकें. (SCORECARD)

India vs New Zealand LIVE Score: 5th T20I Match Updates

भारतीय प्लेइंग 11

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड प्लेइंग 11

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर