T20 World Cup: श्रीलंका को लगा तगड़ा झटका, वानिंदु हसरंगा वर्ल्ड कप से बाहर, ये खिलाड़ी लेगा जगह

Wanindu Hasaranga Ruled out From T20 World Cup: टी20 विश्व कप 2026 की सह-मेजबान श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है. दिग्गज स्पिनर वानिंदु हसरंगा इंजरी की वजह से विश्व कप से बाहर हो गए हैं. हसरंगा को कोलंबो में रविवार को आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. सोमवार को हुए एमआरआई स्कैन में उनके बाएं हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट का पता चला. यूके के एक विशेषज्ञ द्वारा उनकी इंजरी रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया गया. श्रीलंकाई मीडिया के अनुसार इंजरी की वजह से हसरंगा चार सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रहेंगे.

हसरंगा का विश्व कप से बाहर होना श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा झटका है. वह न सिर्फ एक बेहतरीन और मैच जिताऊ गेंदबाज हैं, बल्कि निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाजी से भी कई बार वह श्रीलंका को जीत दिला चुके हैं. आयरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज के पहले मैच में भी हसरंगा ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए थे.

हसरंगा की जगह टीम में लेगस्पिनर दुशान हेमंथा को शामिल किया जा सकता है. 31 साल के हेमंथा ने श्रीलंका के लिए अब तक 5 वनडे और तीन टी20 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए हैं. श्रीलंका का दूसरा ग्रुप मैच 12 फरवरी को पल्लेकेले में ओमान के खिलाफ है. इसके बाद 16 फरवरी को पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आखिर में 19 फरवरी को कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ है.

श्रीलंका ने आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में आयरलैंड पर 20 रन से जीत दर्ज की थी. कामिंडू मेंडिस के 19 गेंदों में 44 रन और कुसल मेंडिस के नाबाद 56 रन की मदद से श्रीलंका ने खराब शुरुआत के बाद छह विकेट पर 163 रन बनाए थे. 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम रॉस एडेयर (23 गेंद पर 34 रन) और हैरी टेक्टर (34 गेंद पर 40 रन) की जुझारू पारियों के बावजूद 19.5 ओवर में 143 रन पर आउट हो गई थी.

