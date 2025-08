दुनियाभर के देशों पर 'टैरिफ बम' फोड़ने वाले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप इन दिनों पाकिस्‍तान के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर चर्चा में है. उनका कहना है कि पाकिस्तान में तेल के 'विशाल भंडार' को विकसित करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है. रूस संग भारत के संबंधों से चिढ़े ट्रंप ने तो अतिरेक में यहां तक कह दिया कि वे पाकिस्‍तान के साथ मिलकर भारत को तेल बेचेंगे! तेल मिले न मिले, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बीच ट्रंप, पाकिस्‍तान में 'कुल्‍फी' बेचते दिखाई दिए हैं.

पाकिस्‍तान में इन दिनों 'ट्रंप' को कुल्‍फी बेचते देखा गया है. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हैं! चौंकिए मत, क्‍योंकि ये अमेरिकी राष्‍ट्रपति 'ट्रंप ' नहीं हैं. ये तो पाकिस्‍तान में 'ट्रंप' के नाम से फेमस एक कुल्‍फी विक्रेता हैं. इस बार 'हफ्ते का वायरल' (Viral of The Week) में प्रस्‍तुत है, पाकिस्‍तानी ट्रंप की कहानी.

पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत के साहीवाल शहर में एक खीर और कुल्फी विक्रेता चर्चा में हैं, उनका नाम है- सलीम बग्‍गा. बग्‍गा की पहचान केवल खीर और कुल्‍फी के लिए नहीं है, बल्कि वे हुबहू ट्रंप की तरह दिखने के लिए ज्‍यादा फेमस हैं. उनकी शक्‍ल-सूरत, हाव-भाव, सुनहरे बालों वाला हेयरस्‍टाइल... ये सबकुछ लोगों का ध्‍यान खींचता है. हालांकि इसके पीछे, अल्बिनिज्‍म नाम की बीमारी है, जो त्‍वचा और बालों की बीमारी है.

