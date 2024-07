12 चौके और 6 छक्के, पंजाब के बल्लेबाज ने मचाया ऐसा गदर कि बन गया LPL में अनोखा रिकॉर्ड, VIDEO

Jaffna Kings won by 7 wickets: लंका प्रीमियर लीग 2024 का 13वां मुकाबला 10 जुलाई को कोलंबो स्ट्राइकर्स और जाफना किंग्स के बीच दांबुला में खेला गया. यहां जाफना की टीम को 9 गेंद शेष रहते 7 विकेट से बड़ी जीत मिली. मैच के हीरो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए शिरकत करने वाले दक्षिण अफ्रीकी विस्फोटक बल्लेबाज रिली रोसो रहे. लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका बल्ला जमकर चला. टीम के लिए उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 50 गेंदों का सामना किया. इस बीच 216.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 108 रन की शतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 6 बेहतरीन छक्के निकले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

दांबुला में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने पर मजबूर हुई कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स सर्वोच्च स्कोरर. उन्होंने टीम के लिए 32 गेंदों में 58 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा एंजेलो परेरा (रिटायर्ड हर्ट) 30 गेंद में 34 रन का योगदान दिया.

