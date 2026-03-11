विज्ञापन
'मेरी राय में भारत...', जिसने क्रिकेट की दुनिया को बदला, वह भारतीय टीम के खेल का हुआ दीवाना

विव रिचर्ड्स का मानना है कि जहां तक सफेद गेंद के प्रारूप की बात है तो भारत अपने क्रिकेट को एक अलग स्तर पर ले गया है.

भारतीय जश्न मनाते हुए

वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विव रिचर्ड्स (Viv Richards) ने ‘टीम इंडिया' के टी20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड पर 96 रन की जीत के बाद कहा कि जहां तक सफेद गेंद के प्रारूप की बात है तो भारत अपने क्रिकेट को एक अलग स्तर पर ले गया है. वह इस हफ्ते लंदन में थे जहां वे नवंबर में अपने देश एंटीगा और बारबुडा में होने वाली ‘कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग' के आधिकारिक दूत के तौर पर नयी भूमिका निभा रहे थे.

रिचर्ड्स ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा, 'मेरी राय में भारत खेल को एक अलग स्तर पर ले गया है, खासकर सीमित ओवर (वनडे और टी20) में.' उन्होंने कहा, 'यह प्रशंसकों के लिए एक शानदार तोहफा है जो खेल के प्रति जुनूनी हैं और इसे प्यार करते हैं. मुझे लगता है कि उस प्यार और जुनून तथा जिस देश में यह खेला जाता है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है.'

यह पूछे जाने पर कि क्या नयी भूमिका के तौर पर उनके नए काम में क्रिकेट भी अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला जाता है. इन चीजों के लिए हम इस इलाके में मशहूर हैं.'

रिचर्ड्स ने सीमित ओवरों के क्रिकेट के शुरुआती वर्षों में कैरेबियाई दबदबे के दिनों को याद किया जब यह 60 ओवरों का खेल होता था. उन्होंने बताया, 'हमने पहला विश्व कप 1975 में जीता था और अगला 1979 में. आज हम वेस्टइंडीज जहां भी हैं, इसमें क्रिकेट की बहुत बड़ी भूमिका है और तो और जो लोग पहले वेस्टइंडीज टीम के प्रशंसक रहे होंगे, उन्हें हमारे शानदार पल जरूर याद होंगे. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका वे इंतजार कर सकते हैं.'

