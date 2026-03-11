IPL 2026 Tickets Price: कैसे बुक करें टिकट, क्या हो सकती है शुरुआती कीमत? सारे सवालों का जवाब यहां

IPL 2026 Tickets Price: आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल सामने आ गया है. उद्धघाटन मुकाबले में पहली भिड़ंत डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच देखने को मिलेगी. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला बेंगलुरु स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले फेज का शेड्यूल सामने आने के बाद लोगों में ग्राउंड पर जाकर मैच देखने की इच्छा भी बढ़ने लगी है. लोग जानना चाहते हैं कि आगामी सीजन के लिए टिकटों की बिक्री कब से शुरू होगी. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow के मुताबिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबलों के टिकट 26 मार्च से बिकने शुरू हो जाएंगे. हालांकि, अन्य मुकाबलों के टिकट कब से मिलेंगे. उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है.

आईपीएल 2026 के लिए टिकटों की संभावित कीमत

फिलहाल आईपीएल 2026 के लिए टिकटों की कीमत सामने नहीं आई है. मगर पिछले सीजन के आधार पर आगामी सीजन के लिए उम्मीद जताई सकती है कि टिकटों की कीमत क्या हो सकती है, जो कुछ इस प्रकार है-

🚨 News 🚨



Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️



Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.



More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE — IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026

शुरुआती टिकट: 450 से 850 रुपये के करीब हो सकता है.

मिड रेंज का टिकट: 900 से 3000 रुपये के बीच मिल सकता है.

प्रीमियम सीटें: 4000 से 18000 रुपये के बीच हो सकता है.

वीआईपी टिकट: वीआईपी टिकट की उम्मीद 19,000 रुपये से अधिक की लगाई जा रही है.

मुकाबलों की अंतिम कीमत स्टेडियम, मैच और सीट कैटेगरी के अनुसार तय हो सकती है.

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⏳@RCBTweets to take on @SunRisers in the season opener in Bengaluru ❤️🧡



Catch the first phase of #TATAIPL 2026 schedule on @StarSportsIndia and @JioHotstar 🙌 pic.twitter.com/L98erPcmTw — IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026

जल्द ही आएगा शेष मैचों का शेड्यूल!

आईपीएल ने साल 2026 के शुरुआती 20 मुकाबलों के फिक्स्चर जारी कर दिए हैं. शेष शेड्यूल की घोषणा कुछ दिनों में होने की उम्मीद है. शुरुआती फेज में कई रोमांचक मुकाबले होने की उम्मीद है. टीमें प्लेऑफ के लिए अपनी कोशिश में शुरुआती मोमेंटम हासिल करना चाहेंगी.

बढ़ सकती है मैचों की संख्या

अब तक टूर्नामेंट में कुल 74 मैच खेले जा रहे थे. जिसमें लीग राउंड के 70 और प्लेऑफ के चार मैच शामिल हैं. खबरों की माने तो इस बार 84 मैच आयोजित कराए जा सकते हैं. लीग मैचों की संख्या 80, जबकि प्लेऑफ में चार मैच शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- गुजरात टाइटंस की टीम में नए शख्स की हुई एंट्री, फ्रेंचाइजी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर सबको चौंका दिया



