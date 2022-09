कोहली ने किया बचपन के दिनों में इस्तेमाल किए "क्रिकेट स्लैंग" का खुलासा, आपने भी किया होगा, video

IND-PAK के सभी के टिकट बिके, लेकिन ICC ने फैन्स को Ticket खरीदने का दिया आखिरी मौका

अब यह तो एकदम साफ ही है कि टीम इंडिया में पहुचंने वाले लगभग सभी खिलाड़ियों ने अपने बचपन के दिनों में स्ट्रीट क्रिकेट खेली है. और इन सभी के पास इस क्रिकेट के अपने-अपने अनुभव, कहानियां और किस्से हैं. बहरहाल, कोहली ने यह वीडियो "Do you know your cricket slang" के शीर्षक से पोस्ट किया है. इसके तहत विराट ने बचपन के दिनों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानीय शब्द "बट्टा" और "बेबी ओवर" को परिभाषित किया है. वैसे वास्तव में ये दोनों शब्द ऐसे हैं, जिससे लगभग सभी का बचपन की क्रिकेट में पाला पड़ा है.

कोहली इन शब्दों को बयां करते हुए अपनी हंसी नहीं रोक सके. उन्होंने कहा बट्टा शब्द चकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला देशी शब्द है. इस शब्द से जुड़े किस्से को कोहली ने इस छोटे वीडियो के जरिए बताया है. जब कोई गेंदबाज मोहल्ला या यहां तक कि क्लब क्रिकेट में भी चकिंग करता दिखता है, तो आम फैंस या क्रिकेट की मुंह से तुरंत ही यही निकलता है, "यह तो बट्टा है."

कोहली ने हाल ही में एशिया कप में बेहतरीन शतक जड़ने के साथ ही अपनी पुरानी लय हासिल कर ली है. साथ ही, वह रैंकिंग में 14 पायदान की छलांग लगाते हुए नंबर 15 पर पहुंच गए हैं. इससे तमाम भारतीय प्रशंसकों सहित हर खेमे को बहुत बड़ी राहत मिली जो टी20 विश्व कप में उनको लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे.

