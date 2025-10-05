'धोनी के बाद यह खिलाड़ी है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान', गिल के वनडे कप्तान बनने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने किया ऐलान

Virender Sehwag on Best Captain in World cricket: भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान और रोहित को कप्तानी से हटाए जाने को लेकर रिएक्ट किया है. भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रहे सहवाग ने रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर महान करार दिया है. सहवाग ने माना है कि भारतीय क्रिकेट में धोनी के बाद सर्वश्रेष्ठ कप्तान रोहित शर्मा हैं. रोहित की तारीफ़ करते हुए, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें "धोनी के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ कप्तान" बताया.

Photo Credit: @DHONIism/X

उन्होंने क्रिकबज़ से बात करते हुए कहा, "लोग उनकी कप्तानी को कम आंकते हैं, लेकिन इन दो ट्रॉफियों के बाद, शायद वह एमएस धोनी के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन गए हैं. वह अपने बारे में कम सोचते हैं, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, अपने साथियों के बारे में सोचते हैं, उन्हें सहज महसूस कराते हैं. वह समझते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी में असुरक्षा की भावना होती है, तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, इसलिए वह किसी को असुरक्षा की भावना नहीं देते. वह टीम में सभी को साथ लेकर चलते हैं."

गिल ने किया रिएक्ट

वनडे कप्तान बनाए जाने पर शुभमन गिल ने भी रिएक्ट किया और माना है कि अब उनका पूरा ध्यान 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतना है. गिल ने अपनी बात रखते हुए कहा, "वनडे क्रिकेट में अपने देश का नेतृत्व करना और एक ऐसी टीम का नेतृत्व करना जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है. यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा. मुझे लगता है कि विश्व कप खेलने से पहले हमारे पास लगभग 20 वनडेमैच हैं, और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है. इसलिए हम जो भी खेलेंगे और जिन भी खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका जाकर वर्ल्ड कप जीतने से पहले हम पूरी तरह तैयार होंगे."

भारतीय वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल , यशस्वी जायसवाल

भारतीय टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान ), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा ,संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर