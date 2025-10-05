विज्ञापन

एक्टर आशुतोष राणा से फैन ने पूछा 'भारत में रावण का मंदिर कहां है?' जवाब कर देगा लाजवाब

आशुतोष राणा से एक फैन ने पूछा 'भारत में रावण का मंदिर कहां है?' तो बॉलीवुड एक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि सबको लाजवाब कर दिया.

आशुतोष राणा ने दिया शानदार जवाब
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा को ना सिर्फ उनकी शानदार एक्टिंग के लिए पहचाना जाता है बल्कि उनकी नॉलेज और हाजिरजवाबी भी अकसर सुर्खियां बटोरती हैं. वैसे भी वो कई मौकों पर ऐतिहासिक या धार्मिक किरदार निभाते नजर आते हैं. आशुतोष राणा जिस तरह से रावण का किरदार निभाते हैं वह बेमिसाल है और यह उनके सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर में से एक है. आशुतोष राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे रावण का किरदार निभाते हुए एक सवाल का गहरा जवाब देते नजर आ रहे हैं. 

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आशुतोष राणा रावण के कॉस्ट्यूम में मंच पर हैं, और एक व्यक्ति उनसे पूछता है, “क्या आपको पता है पूरे भारत में रावण का मंदिर कहां है?” इस सवाल का जवाब बॉलीवुड एक्टर ने बहुत ही दार्शनिक अंदाज में दिया और सबका दिल जीत लिया.

आशुतोष राणा ने कहा कि सतयुग में देव और दानव अलग-अलग लोकों में रहते थे. त्रेता युग में दोनों साथ रहने लगे, द्वापर युग में दानव और देव एक ही परिवार में नजर आने लगे, और कलयुग में देव और दानव एक ही देह में वास करते हैं. इस जवाब ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया.  आशुतोष राणा, जो ‘दुश्मन', ‘संघर्ष' जैसी फिल्मों से मशहूर हैं, अक्सर पौराणिक किरदार निभाते हैं. 

