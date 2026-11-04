अब नंबर-1 कोहली, तेंदुलकर नंबर-3 पर, 'किंग' का 'विराट' कारनामा

जमी भारत की हो, ऑस्ट्रेलिया की, या फिर न्यूजीलैंड. कोहली का बल्ला न पिच की परवाह करता है, न धरती की. बुधवार को ऑकलैंड में बैटिंग 'किंग'ने सीरीज के पहले ही मैच में कीवियों को संदेश दे दिया कि वह बचे चार मैचों में उनका क्या हाल करने जा रहे हैं. विराट ने 51 गेंदों पर 13 चौकों, 1 छक्के से 74 रन की पारी खेली. इसी के साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली. अब कोहली और पोंटिंग संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है. इस मामले में सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं. लेकिन कोहली अपनी विराट "यूएसपी (खास बात)' के कारण सभी बल्लेबाजों में सबसे आगे हैं. और वह यूएसपी कोहली का पचास से ऊपर का औसत है. कोहली सभी बल्लेबाजों में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 50 या इससे ऊपर का औसत न्यूजीलैंड के खिलाफ निकाला है.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन