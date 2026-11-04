अब नंबर-1 कोहली, तेंदुलकर नंबर-3 पर, 'किंग' का 'विराट' कारनामा

जमी भारत की हो, ऑस्ट्रेलिया की, या फिर न्यूजीलैंड. कोहली का बल्ला न पिच की परवाह करता है, न धरती की. बुधवार को ऑकलैंड में बैटिंग 'किंग'ने सीरीज के पहले ही मैच में कीवियों को संदेश दे दिया कि वह बचे चार मैचों में उनका क्या हाल करने जा रहे हैं. विराट ने 51 गेंदों पर 13 चौकों, 1 छक्के से 74 रन की पारी खेली. इसी के साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली. अब कोहली और पोंटिंग संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है. इस मामले में सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं. लेकिन कोहली अपनी विराट "यूएसपी (खास बात)' के कारण सभी बल्लेबाजों में सबसे आगे हैं. और वह यूएसपी कोहली का पचास से ऊपर का औसत है. कोहली सभी बल्लेबाजों में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 50 या इससे ऊपर का औसत न्यूजीलैंड के खिलाफ निकाला है.
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न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|शतक
|अर्द्धशतक
|विराट कोहली
|37
|37
|1971
|53.27
|7
|11
|रिकी पोंटिंग
|51
|50
|1971
|45.83
|6
|12
|सचिन तेंदुलकर
|42
|41
|1750
|57.48
|5
|8
|कुमार संगकारा
|47
|45
|1568
|46.05
|2
|12
|सनथ जयसूर्या
|47
|45
|1519
|40.20
|5
|8
|जैक्स कैलिस
|45
|44
|1449
|33.75
|2
|9
|मार्क वॉ
|39
|39
|1362
|40.25
|5
|9
|महेला जयवर्धने
|50
|45
|1326
|40.05
|3
|5
|तिलकरत्ने दिलशान
|39
|45
|1308
|33.15
|3
|6
|इंजमाम-उल-हक
|45
|42
|1283
|42.19
|3
|9
मैच से पहले विराट को मिली स्पेशल जर्सी !
मैच से पहले वनडे से पूर्व भारतीय खिलाड़ियों कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड के पूर्व महान रग्बी खिलाड़ी केविन मीलामू से पर्सनलाइज्ड ऑल ब्लैक्स जर्सी दी. ऑकलैंड के ईडन पार्क में एक खास बातचीत के दौरान तीनों का ऑल ब्लैक्स परिवार में स्वागत किया गया, जहां मीलामू ने क्रिकेटरों को उनके क्रिकेट नंबर वाली एक काली जर्सी दी. गिल को 77, कोहली को 18 और रोहित को 45 नंबर की जर्सी दी गई.
न्यूजीलैंड रग्बी के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक मीलामू ने 132 टेस्ट मैचों में ऑल ब्लैक्स का प्रतिनिधित्व किया. वह 2011 और 2015 में रग्बी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. 4 नवंबर को मशहूर ऑकलैंड वेन्यू पर शुरू हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय स्टार्स के साथ उनकी मीटिंग ने एक स्पोर्टिंग क्रॉसओवर का मौका दिया.
ईडन पार्क न्यूजीलैंड के स्पोर्टिंग इतिहास में एक खास जगह रखता है, जो देश के सबसे मशहूर रग्बी वेन्यू में से एक है. यह स्टेडियम ऑल ब्लैक्स के शानदार 54 मैचों के बिना हारे होम रन से भी जुड़ा है, जो 1994 में शुरू हुआ था. भारतीय क्रिकेट टीम ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत की साझा की. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसे तीन भारतीय स्टार्स और न्यूजीलैंड रग्बी के एक महान खिलाड़ी से जुड़ा एक खास पल बताया.
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